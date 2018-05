A maioria dos clubes do estado descansou no fim de semana, com apenas três jogos realizados nas Séries B, D e no Universitário, que tiveram vitórias dos favoritos.

Pela Série B, mesmo jogando em casa, o Wallys não foi páreo para o Tornados, que fez a quarta vítima na competição com uma vitória indiscutível. 34 a 6 para os visitantes que seguem imparáveis na divisão com 100% de aproveitamento. Os listrados seguem na parte de baixo da tabela, oito pontos atrás da zona de classificação.

Em compensação, o próximo fim de semana terá nada menos que quatro jogos, fechando a quarta rodada com destaque para o confronto entre São Carlos e ABC, duas equipes de peso querendo se aproximar dos líderes.

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 20/05/2018 às 10h – Wallys 06 X 34 Tornados

Árbitro: Raphael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Victor Freie

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: IAC – Jundiaí, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 20 4 4 0 0 4 0 223 11 212 Engenharia Mackenzie São Paulo 13 3 3 0 0 1 0 122 45 77 Tucanos São João da Boa Vista 12 3 2 0 1 3 1 112 89 23 Piratas Americana 12 3 2 0 1 3 1 98 72 26 ABC Santo André 9 3 2 0 1 1 0 88 87 1 São Carlos São Carlos 5 3 1 0 2 1 0 78 91 -13 Cougars Vinhedo 4 3 1 0 2 0 0 51 132 -81 Wallys Louveira / Jundiaí 4 4 1 0 3 0 0 49 140 -91 São Bento São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 36 111 -75 Urutu São Paulo 2 3 0 0 3 0 2 31 110 -79

Rio Preto mantém invencibilidade e lidera a Série D

Em São José do Rio Preto, a vantagem foi do time da casa, que mostrou mais uma vez sua força e manteve sua invencibilidade em seus domínios. A vítima da vez foi o Taubaté, que segue sem vencer na divisão, mas que deu muito trabalho na etapa inicial. Depois de sair atrás no marcador, o clube do Vale encostou com um try convertido e foi para o intervalo com apenas um ponto de desvantagem. No segundo tempo no entanto, o Rio Preto deslanchou, impôs seu ritmo de jogo e anotou nada menos que 6 tries não respondidos, com destaque para o fullback Muryel Soares, que ainda assumiu a artilharia do Paulista.

Na próxima rodada Ribeirão Preto e Piracicaba colocam sua invencibilidade em jogo em duelo que pode valer a liderança para o vencedor.

Campeonato Paulista D – Semana 3

Dia 19/05/2018 às 14h – Rio Preto 51 X 07 Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Eduardo Vilela e Guilherme Wadt

4º árbitro:

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Rio Preto São José do Rio Preto 9 2 2 0 0 1 0 79 24 55 0 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 5 1 1 0 0 1 0 52 7 45 0 Piracicaba Piracicaba 5 2 1 0 1 1 0 43 42 1 0 Pinda Pindamonhangaba 4 2 1 0 1 0 0 25 65 -40 0 Taubaté Taubaté 1 3 0 0 3 0 1 34 95 -61 0

Engenharia Mackenzie vence e praticamente elimina a UNIP da briga pelo título Universitário

A Arena Paulista recebeu um único jogo nesse fim de semana, um duelo recheado de tradição no Rugby universitário entre Engenharia Mackenzie e UNIP. Mas a partida foi de uma equipe só. Com muitos desfalques, a UNIP não apresentou seu melhor jogo e foi prontamente dominada pelos futuros engenheiros, que anotaram 45 a 0 no primeiro tempo e foram implacáveis até o final da partida, vencendo com um raro 92 a 0, placar inesperado nem para o mackenzista mais fanático, mas que mostra o empenho da equipe em manter sua hegemonia na divisão. que já dura 4 anos.

Com a terceira derrota, dificilmente a UNIP seguirá na briga pelo título, com a dupla mackenzista sendo mais uma vez cotada para decidir o título nos confrontos diretos entre elas.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 5

Dia 20/05/2018 às 10h – UNIP 00 X 92 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP