O Torneio de Beach Rugby, realizado no último sábado (16), na Praia do Perequê, em Ilhabela, atraiu tradicionais times paulistas na Arena do “Viva Verão 2019”.

Na categoria Feminina, o time “Aos 30 Cachorro Louco”, da PUC, levou a melhor, conquistando o ouro, seguido do time Hippo Rugby e Ilhabela, que conquistaram prata e bronze, respectivamente.

Já na categoria Masculina, o título ficou com o time local, a equipe Mackenzie ficou com a prata, e o Jacareí com o bronze.

Para o secretário de Esporte e Lazer, José Roberto de Jesus, trazer o torneio promove ainda mais a modalidade no arquipélago. “Temos representantes ilhéus muito bons, escolinhas da modalidade disponíveis e gratuitas e uma parceria com a Associação Ilhabela Rugby, que está dando bons frutos. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva e mostrar as oportunidades que podem surgir por meio do esporte ”, disse.

O Campeonato de Beach Rugby integrou a programação do Viva Verão 2019, evento da Comunicação 3 Brasil, com apoio Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.