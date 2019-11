Atividade será realizada pela Federação Mineira de Rugby no dia 23 de novembro, no SESC Venda Nova; Espaço Kids, gastronomia e muita música com a banda Like 5, serão oferecidas para o público

Um evento que vai muito além da disputa pelo título de 2019. Assim será a 2ª edição do Torneio Minas Sevens Rugby que será disputado por equipes de Belo Horizonte, Varginha, Lagoa Santa, Inconfidentes, Montes Claros e Inconfidência no dia 23 de novembro, sábado, de 8h30 às 18h, no SESC Venda Nova (Rua Maria Borboleta, s/n, Novo Letícia Belo Horizonte / MG). O evento é uma realização da Federação Mineira de Rugby (FMR) e contará com entretenimento, lazer, esporte e cultura e tudo isso, com entrada gratuita e para toda a família.

Estarão presentes as escolas estaduais e municipais da região de Venda Nova, que participarão de um Gincana Sustentável, apresentando trabalhos voltados a práticas de sustentabilidade, e dentre eles, serão escolhidos os Embaixadores da Sustentabilidade que serão homenageados ao fim do evento. Para dar mais propriedade ainda para a atividade, o torneio contará com a presença especial do apresentador e comentarista Virgílio Neto, que estará no comando das narrações das partidas de Rugby que serão realizadas pelas equipes participantes do Torneio.

Como também será um dia para a família, haverá também um espaço dedicado às crianças. Será disponibilizado gratuitamente um ‘Espaço Kids’ com brinquedos e monitores de atividades esportivas para interagir com o público presente. Haverá também muita música com o som da banda Like 5, que garantirá muita música boa para esse dia recheado de muito lazer e diversão.

- Continua depois da publicidade -

Claro que a gastronomia também terá o seu espaço garantido no local. O Torneio Minas Sevens 2019 terá a presença de Food Trucks com comidas variadas e a Kombi da cervejaria Évora. Já no encerramento do evento, o campeão do Torneio Minas Sevens será homenageado pelo presidente da Federação Mineira de Rugby, seguido de muito música e animação entre os atletas e o público presente.

A entrada do evento é gratuita, mas para os que desejarem realizar a entrada solidária, haverá a parceria do Programa Mesa Brasil SESC que recolherá 1kg de alimento não perecível na portaria do evento. A iniciativa tem o apoio do SESC, patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, Belotur, Hinova e parceria do Instituto Mano Down.

Serviço:

Rugby day: Torneio Minas Sevens 2019

Data: 23 de novembro, sábado

Horário: 8h30 às 18h

Show com a banda Like 5.

Entrada livre