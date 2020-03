ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana tem apenas um time invicto após 5 rodadas: o San Diego Legion, que está dominando a Conferência Oeste por completo.



San Diego recebeu o forte United New York e venceu por 24 x 20. Bastareaud jogou de oitavo pelo time novaiorquino, ao passo que o italiano (ex seleção) Joshua Furno fez o try da vitória californiana.

O Toronto Arrows, por outro lado, foi derrotado fora de casa pelo Colorado Raptors por apertados 22 x 19. O uruguaio Mieres marcou try para os Arrows, mas os Raptors venceram com penal do sul-africano Petzer no finzinho.

Já o atual bicampeão Seattle Seawolves segue sofrendo. Jogando em casa, em partida apitada pelo brasileiro Henrique Platais, os Seawolves caíram diante do Utah Warriors por 33 x 31, no melhor jogo da temporada, com final de arrepiar que teve os Warriors virando o placar com um penal try aos 76′ e try de Whiting aos 80′.

Por sua vez, o primeira linha brasileiro Nelson ainda não estreou pelo Austin Gilgronis, mas sua equipe finalmente venceu uma partida, acabando com jejum de dois anos (já que o Austin perdeu todos os seus jogos em 2019). 24 x 20 fora de casa em dérbi texano contra o Houston Saber Cats.

Por fm, Old Glory DC e New Orleans Gold também venceram, superando, respectivamente, Atlanta (31 x 29) e New England Free Jacks (31 x 22).

Major League Rugby – Liga norte-americana 2020

Colorado Raptors 22 x 19 Toronto Arrows

New Orleans Gold 31 x 22 New England Free Jacks

Old Glory DC 31 x 29 Atlanta

Houston Saber Cats 20 x 24 Austin Herd

Seattle Seawolves 31 x 33 Utah Warriors

San Diego Legion 24 x 20 United New York