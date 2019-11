ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda rodada da Challenge Cup, a segunda copa europeia, foi neste fim de semana e teve muitos jogos bons e parelhos, com destaques para as vitórias dos gigantes Toulon e Leicester Tigers.

Pelo Grupo 2, o Toulon venceu os galeses do Scarlets por 17 x 16 em jogo de arrepiar, com try para os franceses já com o tempo esgotado, de Taofifenua, que manteve o Toulon no topo da chave. A vice liderança é do London Irish, que bateu o Bayonne em chuva de tries, 45 x 31.

O Leicester Tigers lidera invicto o Grupo 5 após vencer os galeses do Cardiff Blues, na casa dos rivais, por 14 x 11, também de forma dramática, com penal decisivo de Hardwick com o tempo esgotado. Na cola dos Tigers vem o Pau, que venceu bem o Calvisano.

No entanto, as duas melhores campanhas até aqui são de Bristol Bears (Inglaterra) e Dragons (Gales), os únicos com duas vitórias bonificadas. Bristol atropelou fora de casa os franceses do Brive por 36 x 00 e lidera o Grupo 4, que ainda teve o Stade Français respirando com suada vitória na Itália sobre o Zebre, 13 x 12, colocando em campo suas estrelas.

Já o Dragons está no topo do Grupo 1 após vencer bem na Rússia o Enisei, 49 x 22. Na mesma chave, os ingleses do Worcester Warriors caíram contra os franceses do Castres, 17 x 09, em jogo que teve o uruguaio Rodrigo Capó Ortega completando 400 jogos pelo Castres e capitaneando a equipe.

Por fim, no Grupo 3, os favoritos Edinburgh e Bordeaux duelaram na Escócia e empataram, 16 x 16, com os franceses arrancando o empate no finzinho, com try de Radradra e penal de Jalibert. Na mesma chave, o Wasps venceu o Agen, 32 x 14, e encostou na briga.





Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Enisei (Rússia) 22 x 49 Dragons (Gales)

Brive (França) 00 x 36 Bristol Bears (Inglaterra)

Pau (França) 61 x 10 Calvisano (Itália)

Edinburgh (Escócia) 16 x 16 Bordeaux (França)

Toulon (França) 17 x 16 Scarlets (Gales)

Castres (França) 17 x 09 Worcester Warriors (Inglaterra)

Zebre (Itália) 12 x 13 Stade Français (França)

Wasps (Inglaterra) 32 x 14 Agen (França)

London Irish (Inglaterra) 45 x 31 Bayonne (França)

Cardiff Blues (Gales) 11 x 14 Leicester Tigers (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 2 10 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 2 5 Castres França Castres 2 4 Enisei Rússia Krasnoyarsk 2 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 2 9 London Irish Inglaterra Reading / Londres 2 6 Scarlets Gales Llanelli 2 5 Bayonne França Bayonne 2 2 Grupo 3 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 7 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 2 7 Wasps Inglaterra Coventry 2 5 Agen França Agen 2 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 2 10 Stade Français França Paris 2 4 Brive França Brive-la-Gaillarde 2 4 Zebre Itália Parma 2 1 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 2 9 Cardiff Blues Gales Cardiff 2 6 Pau França Pau 2 5 Calvisano Itália Calvisano 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.