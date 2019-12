ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup, a segunda copa europeia, chegou à sua tecreira rodada no último fim de semana e conta com 5 clubes invictos, sem maiores surpresas.

Pelo Grupo 2, o Toulon, da França, segue com tudo após vencer o London Irish, da Inglaterra. Porém, na sua cola estão os Scarlets, de Gales, que passou pelos franceses do Bayonne.

No Grupo 3, Bordeaux, da França, e Edinburgh, da Escócia, seguem invictos. Os escoceses venceram jogo crucial contra os ingleses do Wasps, que ficaram em situação muito delicada, ao passo que o Bordeaux atropelou seu rival local Agen.

Já pelo Grupo 4 a liderança segue com os ingleses do Bristol Bears, que venceram jogo importantíssimo contra os franceses do Stade Français, ao passo que outro time francês, o Brive, foi decepção, caindo na Itália contra o Zebre, que respira.

No Grupo 5, o favorito Leicester Tigers, da Inglaterra, segue no topo após passar pelos italianos do Calvisano, enquanto seu principal concorrente é agora o Cardiff Blues, de Gales, que venceu jogo crucial contra os franceses do Pau.

O grupo mais embolado e sem invictos é o Grupo 1, que teve os galeses do Dragons, líderes, perdendo para os ingleses do Worcester Warriors, vices. Na espreita, os franceses do Castres se mantiveram vivos ao passarem na Rússia pelo Enisei.







Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Enisei (Rússia) 12 x 28 Castres (França)

Agen (França) 03 x 73 Bordeaux (França)

Edinburgh (Escócia) 31 x 20 Wasps (Inglaterra)

Toulon (França) 37 x 17 London Irish (Inglaterra)

Zebre (Itália) 27 x 24 Brive (França)

Worcester Warriors (Inglaterra) 34 x 28 Dragons (Gales)

Bristol Bears (Inglaterra) 37 x 11 Stade Français (França)

Leicester Tigers (Inglaterra) 59 x 07 Calvisano (Itália)

Cardiff Blues (Gales) 54 x 22 Pau (França)

Bayonne (França) 11 x 19 Scarlets (Gales)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 3 11 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 3 10 Castres França Castres 3 8 Enisei Rússia Krasnoyarsk 3 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 3 14 Scarlets Gales Llanelli 3 9 London Irish Inglaterra Reading / Londres 3 6 Bayonne França Bayonne 3 2 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 3 12 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 12 Wasps Inglaterra Coventry 3 5 Agen França Agen 3 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 3 15 Zebre Itália Parma 3 6 Brive França Brive-la-Gaillarde 3 5 Stade Français França Paris 3 4 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 3 14 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 11 Pau França Pau 3 5 Calvisano Itália Calvisano 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.