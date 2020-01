ARTIGO COM VÍDEOS – Saiu de cena a Heineken Champions Cup europeia e retornou o estrelado Top 14 francês! E com direito a líder novo: o Lyon.

Os Lobos conquistaram uma preciosa vitória em casa sobre o Toulon para assumiram a ponta. 27 x 12, com 3 tries sem resposta! Mas a liderança só foi possível para o Lyon por conta da derrota do então líder Bordeaux, que sucumbiu diante do poderoso Toulouse, que voltou ao G6 (a zona de classificação ao mata-mata).



A vitória do Toulouse foi por 22 x 14, com Cheslin Kolbe e Thomas Ramos brilhando com tries decisivos. Ramos ainda protagonizou cena única ao acertar as três traves do “H” em chute aos paus. Incrível.



Também no G6 está o Racing, que derrotou fora de casa o Castres por 27 x 00. Sempre poderoso em casa, o Castres vive temporada pesadelo e sucumbiu com um cartão vermelho no começo do segundo tempo.



Subindo na tabela igualmente está o Clermont, que virou jogo para cima do Stade Français. O time de Paris está desesperado para sair da zona de rebaixamento largou na frente com try de Vuidravuwalu, mas o Clermont virou com direito a try vencedor de Yato no finzinho.



Ainda no G6, o La Rochelle brilhou em vitória preciosa por 35 x 30 sobre o Montpellier, que perdeu fôlego. Arthur Retiere foi o destaque com 3 tries (hat-trick) para o La Rochelle. No fim, o Montpellier reagiu, Nadolo fez seu try, mas a virada não se consumou.



Na parte de baixo da tabela, o Brive conseguiu importante vitória sobre o Pau, 33 x 26, ao passo que o Agen largou a lanterna na mão do Stade Français ao derrotar o Bayonne por 23 x 22, graças ao try de Taulagi no apagar das luzes.





Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Lyon 27 x 12 Toulon

Brive 33 x 26 Pau

Castres 00 x 27 Racing

La Rochelle 35 x 30 Montpellier

Clermont 29 x 19 Stade Français

Bayonne 22 x 23 Agen

Toulouse 22 x 14 Bordeaux

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 14 49 Bordeaux-Bègles Bordeaux 14 47 La Rochelle La Rochelle 14 37 Racing Paris 14 37 Toulon Toulon 14 36 Toulouse Toulouse 14 34 Clermont Clermont-Ferrand 14 32 Montpellier Montpellier 14 32 Brive Brive-la-Gaillarde 14 29 Bayonne Bayonne 14 24 Pau Pau 14 23 Castres Castres 14 23 Agen Agen 14 22 Stade Français Paris 14 20

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto