A cobiçada taça Webb Ellis, o prêmio máximo destinado ao campeão da Copa do Mundo, está à mostra às às 18h, na praia de Copacabana – H do rugby – no Posto 2, no Rio de Janeiro.

O Instituto Rugby Para Todos marcará presença no evento para a realização de clínicas para os presentes, além de sorteio de brindes e fotos polaroide reveladas na hora ao lado taça.

#TrophyTour #WebbEllisCup

Data: 22/05 Quarta

Horário: 18h

Local: Posto 2 – H do Rugby – praia de Copacabana, Rio de Janeiro