Tivemos na manhã fo último sábado, dia 29 de novembro, o encerramento das atividades do Barroso Rugby Football Club em 2019 no Estádio São José, em Barroso, Minas Gerais.

As Yawaras entraram em campo para disputar o Troféu Emmanuel Jean-Pierre Armagnat, grande benfeitor clube de rugby barrosense.

Foram dois jogos de Rugby Sevens com o time Branco vencendo o time Preto pelos placares 24 x 05 e 12 x 10, ambos na categoria feminino M17.

Após as partidas, o treinador Luciano Nascimento entregou as medalhas às campeãs e o troféu. Ainda aconteceu o Terceiro Tempo, tradicional confraternização do Rugby, onde foi tambem comemorado o Dia de Ação de Graças.

As atividades do time retornam no sábado, dia 04 de janeiro, sempre no Estádio São José.

Tries

02 Maria Eduarda Andrade

02 Ayrha Oliveira

01 Isabella Bessa

01 Maria Clara Pereira

01 Kanielle Silva

01 Ana Lígia Tavares

01 Niuana Ribeiro

Conversões

03 Olívia Rodrigues

Player of the match

Niuana Ribeiro

O Barroso Rugby Football Club tem patrocínio da Academia Saúde & Movimento, Casa São Paulo e Sapataria Princesinha e apoio do Município de Barroso.

Por: Barroso RFC