ARTIGO COM VÍDEOS – Chegou a hora! Sábado o mundo oval irá parar e assistiremos às grande final da Copa do Mundo de Rugby de 2019! Em Yokohama, no Japão, se enfrentarão Inglaterra e África do Sul, reeditando a grande final de 2007, quando os sul-africanos se sagraram bicampeões do mundo. Em campo, três títulos mundiais. A África do Sul (os Springboks) já ergueram duas vezes a taça (1995 e 2007) e têm incríveis 100% de aproveitamento em finais (jamais perderam uma decisão). Já a Inglaterra conquistou o título apenas uma vez (2003) e vai à sua quarta final de Mundial (tendo sido vice em 1991 e 2007).

Quem vencerá a FINAL da Copa do Mundo de Rugby nesse sábado? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra ou África do Sul🇿🇦? #rugbynaespn @ESPNagora — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 31, 2019





Os ingleses chegam à decisão invictos, depois de despacharem a Nova Zelândia (atual campeã) na semifinal, ao passo que a África do Sul já perdeu uma partida, na estreia (justamente contra os neozelandeses, 23 x 13) e poderão ser os primeiros campeões do mundo não-invictos da história. Até hoje, todas as seleções campeãs venceram todos os seus jogos.

A Inglaterra chega à final como a número 1 do Ranking Mundial e com leve favoritismo, uma vez que produziu umas das maiores semifinais já vistas na história dos Mundiais. Além disso, o retrospecto mais recente é favorável aos ingleses, que venceram 3 dos últimos 5 confrontos contra os Springboks. Em 2018, os dois países duelaram nada menos que 4 vezes, com 2 vitórias para cada lado. A Inglaterra venceu o último confronto, em casa, por sofridos 12 x 11, em jogo célebre pelo tackle de ombro dado por Owen Farrell no fim do duelo.



Já a África do Sul venceu 2 jogos em casa em junho de 2018, mas perdeu o último para os ingleses. Naquelas três partidas, a África do Sul provou que estava renascendo, após momentos muito ruins nos anos anteriores.







Para a partida decisiva de sábado, Eddie Jones, técnico da Inglaterra, manteve o mesmo time que derrotou a Nova Zelândia por 19 x 07 na semifinal, com apenas o scrum-half Ben Spencer aparecendo de novidade no banco. Por sua vez, Rassie Erasmus, técnico da África do Sul, trocou apenas um nome da vitória por 19 x 16 sobre Gales: o ponta Cheslin Kolbe, recuperado de lesão, retorna ao time no lugar de Nkosi.





- Continua depois da publicidade -

O que esperar do embate?

A Inglaterra foi sublime até aqui, provando ser uma equipe completa. Os ingleses contam hoje com um dos melhores – senão o melhor – pack de forwards do mundo, móvel, forte nas formações fixas, no contato, e capaz de jogar com alta intensidade, em velocidade. primeira linha inglesa de Mako Vunipola, Jamie George e Kyle Sinckler (talvez o melhor primeira linha de todo o Mundial) vem sendo uma atração à parte. A primeira linha sul-africana é forte fisicamente, mas precisará reduzir a velocidade do time inglês, pois poderá ter vantagem apenas no embate física, mas não na mobilidade, com Mtawarira, Mbonambi (escolhido ao invés de Marx) e Malherbe.

Na segunda linha, a história é a mesma. No embate física, os titânicos Etzebeth e De Jager podem levar vantagem para os Boks, sobretudo no maul, mas a Inglaterra é móvel, com Lawes e Itoje em forma exuberante. Ambos atuam com funções semelhante à terceira linha, oferecendo aos ingleses muita força no breakdown, com agilidade.

Já a terceira linha inglesa foi o grande destaque da semifinal, com Underhill, Curry e Billy Vunipola dando show. Trata-se de um trio móvel, de força física e agressividade, que oferecerá um imenso desafio aos Springboks. Porém, os verdes têm potência em Vermeulen e em Piet-Steph Du Toit, que buscarão reduzir a velocidade do breakdown inglês, em busca da dominação no setor. Kolisi, o capitão (que pode ser o primeiro capitão negro campeão do mundo), fecha a terceira linha sendo o atleta mais veloz, desempenhando função crucial na disputa com os ingleses – e na pressão que precisa impor sobre o scrum-half Ben Youngs.

A camisa é ponto onde a África do Sul pode levar vantagem. Youngs é experiente e fenomenal nos chutes táticos, mas Faf de Klerk estão elevando seu desempenho e é capaz de dominar o ritmo do jogo como poucos no mundo. Se conseguir fugir de Curry e Underhill, De Klerk será o homem central para a tática de Erasmus.

Na batalha dos aberturas, George Ford e Handré Pollard, a vantagem parece levemente pender para o lado sul-africano, com Pollard – mais forte fisicamente – genial no jogo de chutes. No entanto, Ford está em seu melhor momento e a escolha de Eddie Jones de repetir a escalação com Owen Farrell na camisa reflete como os ingleses pretendem trabalhar com dois homens criativos no meio do campo e criar possibilidade de abertura de bola e de chutes táticos para todos os lados. Já a África do Sul opta por um esquema mais ortodoxo, com um primeiro centro mais rompedor: Damian De Allende, que vive igualmente grande fase.

No fundo, Manu Tuilagi é pura potência como segundo centro – e mestre no offloads – sendo capaz de complicar demais a vida de Lukhanyo Am. Na pontas, a qualidade de Mapimpi e Kolbe é inquestionável, ambos em momentos brilhantes – e fazendo um Mundial até superior ao de May e Watson. Já a camisa 15 é da Inglaterra, com Elliot Daly – chutador exímio de longa distância – em momento muito superior ao de Willie Le Roux – que é, sem dúvida, no momento o ponto de fragilidade dos Springboks.

No banco, os sul-africanos novamente terão 6 forwards – entre eles o perigoso RG Snyman e o líder Malcolm Marx – e apenas 2 homens para a linha, com o scrum-half Herschel Jantjies e o polivalente François Steyn – que é o único remanescente do time campeão do mundo de 2007. A Inglaterra oferece nomes de grande qualidade no banco, como Kruis, entre os avançados, e Henry Slade, como mais uma peça criativa para a linha.

No saldo geral, capaz de responder perfeitamente à tática do oponente, a Inglaterra é mais versátil que a África do Sul. O elenco inglês está mais acostumado aos títulos, seja no rugby de clubes ou na seleção (campeã da Six Nations em 2016 e 2017). Já os Springboks não ganhavam nada havia muito tempo quando quebraram neste ano o jejum com o título do Rugby Championship. Porém, no Super Rugby seus times não vencem, e em momentos de decisão tais experiências podem fazer a diferença. Os Springboks têm plenas chances de título, mas precisarão encontrar a fórmula de como neutralizar os ingleses e tornar o jogo mais a seu gosto.

Apostas?

Sábado, dia 02 de novembro (horário de Brasília)

06h00 – Inglaterra x África do Sul, em Yokohama – ESPN AO VIVO

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Assistentes: Romain Poite (França) e Ben O’Keefe (Nova Zelândia) / TMO: Ben Skeen (Nova Zelândia)

Histórico: 42 jogos, 25 vitórias da África do Sul, 15 vitórias da Inglaterra e 2 empates. Último jogo: Inglaterra 12 x 11 África do Sul, em 2018 (amistoso);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Mark Wilson, 21 Ben Spencer, 22 Henry Slade, 23 Jonathan Joseph;

África do Sul: 15 Willie Le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 François Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 François Steyn;

Lista de campeões do mundo

Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão - - - - - 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 2 1 1 Austrália 2 2 1 1 2 África do Sul 2 0 2 0 2 Inglaterra 1 2 0 1 3 França 0 3 1 2 2 Gales 0 0 1 1 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 6 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid

Copa do Mundo de 2019

Dia Hora Cidade Seleção X Seleção Grupo/Fase Árbitro Central Assistente 1 Assistente 2 TMO 20/09 07:45 Tóquio JAPÃO 30 X 10 RÚSSIA Grupo A Nigel Owens (Gales) Nic Berry (Austrália) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 21/09 01:45 Sapporo AUSTRÁLIA 39 X 21 FIJI Grupo D Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 21/09 04:15 Tóquio FRANÇA 23 X 21 ARGENTINA Grupo C Angus Gardner (Austrália) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 21/09 06:45 Yokohama NOVA ZELÂNDIA 23 X 13 ÁFRICA DO SUL Grupo B Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 02:15 Osaka ITÁLIA 47 X 22 NAMÍBIA Grupo B Nic Berry (Austrália) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 22/09 04:45 Yokohama IRLANDA 27 X 03 ESCÓCIA Grupo A Wayne Barnes (Inglaterra) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 07:15 Sapporo INGLATERRA 35 X 03 TONGA Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Shuhei Kubo (Japão) Ben Skeen (Nova Zelândia) 23/09 07:15 Toyota (Nagoya) GALES 43 X 14 GEÓRGIA Grupo D Luke Pearce (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 24/09 07:15 Kumagaya (Saitama) RÚSSIA 09 X 34 SAMOA Grupo A Romain Poite (França) Jérôme Garcès (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 25/09 02:15 Kamaishi FIJI 27 X 30 URUGUAI Grupo D Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 26/09 04:45 Fukuoka ITÁLIA 48 X 07 CANADÁ Grupo B Nigel Owens (Gales) Wayne Barnes (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/09 07:45 Kobe INGLATERRA 45 X 07 ESTADOS UNIDOS Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Federico Anselmi (Argentina) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 01:45 Osaka ARGENTINA 28 X 12 TONGA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 28/09 04:15 Shizuoka JAPÃO 19 X 12 IRLANDA Grupo A Angus Gardner (Austrália) Jérôme Garcès (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 06:45 Toyota (Nagoya) ÁFRICA DO SUL 57 X 03 NAMÍBIA Grupo B Mathieu Raynal (França) Nic Berry (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Graham Hughes (Inglaterra) 29/09 02:15 Kumagaya (Saitama) GEÓRGIA 33 X 07 URUGUAI Grupo D Wayne Barnes (Inglaterra) Paul Williams (Nova Zelândia) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 29/09 04:45 Tóquio AUSTRÁLIA 25 X 29 GALES Grupo D Romain Poite (França) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 30/09 07:15 Kobe ESCÓCIA 34 X 00 SAMOA Grupo A Pascal Gaüzère (França) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 02/10 04:45 Fukuoka FRANÇA 33 X 09 ESTADOS UNIDOS Grupo C Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Wayne Barnes (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 02/10 07:15 Oita NOVA ZELÂNDIA 63 X 00 CANADÁ Grupo B Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 03/10 02:15 Osaka GEÓRGIA 10 X 45 FIJI Grupo D Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Matthew Carley (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 03/10 07:15 Kobe IRLANDA 35 X 00 RÚSSIA Grupo A Jérôme Garcès (França) Mathieu Raynal (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 04/10 06:45 Shizuoka ÁFRICA DO SUL 49 X 03 ITÁLIA Grupo B Wayne Barnes (Inglaterra) Romain Poite (França) Alexandre Ruiz (França) Rowan Kitt (Inglaterra) 05/10 02:15 Oita AUSTRÁLIA 45 X 10 URUGUAI Grupo D Mathieu Raynal (França) Jérôme Garcès (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 05/10 05:00 Tóquio INGLATERRA 39 X 10 ARGENTINA Grupo C Nigel Owens (Gales) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 05/10 07:30 Toyota (Nagoya) JAPÃO 38 X 19 SAMOA Grupo A Jaco Peyper (África do Sul) Angus Gardner (Austrália) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 06/10 01:45 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 71 X 09 NAMÍBIA Grupo B Pascal Gaüzère (França) Luke Pearce (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 06/10 04:45 Kumamoto FRANÇA 23 X 21 TONGA Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 08/10 07:15 Kobe ÁFRICA DO SUL 66 X 07 CANADÁ Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 09/10 01:45 Kumagaya (Saitama) ARGENTINA 42 X 17 ESTADOS UNIDOS Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 09/10 04:15 Shizuoka ESCÓCIA 61 X 00 RÚSSIA Grupo A Mathieu Raynal (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 09/10 06:45 Oita GALES 29 X 17 FIJI Grupo D Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 11/10 07:15 Shizuoka AUSTRÁLIA 27 X 08 GEÓRGIA Grupo D Pascal Gaüzère (França) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Marius Jonker (África do Sul) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Toyota (Nagoya) NOVA ZELÂNDIA 00 X 00 ITÁLIA Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Wayne Barnes (Inglaterra) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Yokohama INGLATERRA 00 X 00 FRANÇA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Nigel Owens (Gales) Andrew Brace (Irlanda) Ben Skeen (Nova Zelândia) 12/10 07:45 Fukuoka IRLANDA 47 X 05 SAMOA Grupo A Nic Berry (Austrália) Romain Poite (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 CANCELADO POR TUFÃO Kamaishi NAMÍBIA 00 X 00 CANADÁ Grupo B Paul Williams (Nova Zelândia) Pascal Gaüzère (França) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 13/10 02:45 Osaka ESTADOS UNIDOS 19 X 31 TONGA Grupo C Nigel Owens (Gales) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Graham Hughes (Inglaterra) 13/10 05:15 Kumamoto GALES 35 X 13 URUGUAI Grupo D Angus Gardner (Austrália) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 07:45 Yokohama JAPÃO 28 X 21 ESCÓCIA Grupo A Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 04:15 Oita INGLATERRA 40 X 16 AUSTRÁLIA Quartas de final Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Mathieu Raynal (França) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 07:15 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 46 X 14 IRLANDA Quartas de final Nigel Owens (Gales) Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Graham Hughes (Inglaterra) 20/10 04:15 Oita GALES 20 X 19 FRANÇA Quartas de final Jaco Peyper (África do Sul) Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 20/10 07:15 Tóquio JAPÃO 03 X 26 ÁFRICA DO SUL Quartas de final Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/10 05:00 Yokohama INGLATERRA 19 X 07 NOVA ZELÂNDIA Semifinal Nigel Owens (Gales) Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Marius Jonker (África do Sul) 27/10 06:00 Yokohama GALES 16 X 19 ÁFRICA DO SUL Semifinal Jérôme Garcès (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 01/11 06:00 Tóquio NOVA ZELÂNDIA X GALES 3º lugar Wayne Barnes (Inglaterra) Jaco Peyper (África do Sul) Pascal Gaüzère (França) Marius Jonker (África do Sul) 02/11 06:00 Yokohama INGLATERRA X ÁFRICA DO SUL FINAL Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia)

Horários de Brasília