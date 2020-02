Vem aí a 3a temporada da Major League Rugby (MLR), a liga profissional norte-americana, que nesta temporada terá 12 equipes (11 dos Estados Unidos e 1 do Canadá). A temporada de 2020 terá seu pontapé inicial no dia 8 de fevereiro e todos os jogos terão transmissão pelo Facebook oficial do torneio.

A liga vai ganhando seu espaço com craques internacionais desembarcando por lá. Entre eles, o sul-africano campeão do mundo Tendai Mtawarira, o neozelandês campeão do mundo Ma’a Nonu, os também neozelandeses Frank Halai e Rene Ranger, o inglês Steffon Armitage, o australiano Adam Ashley-Cooper, o francês Mathieu Bastareaud e o argentino Juan Manuel Leguizamón, entre outros. Junto deles estará o primeira linha brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo, reforço do Austin Gilgronis para esta temporada. O ex capitão inglês Chris Robshaw e o maior artilheiro da Austrália em Mundiais, Drew Mitchell, negociando também ida à MLR. Destaque ainda para a presença do árbitro brasileiro Henrique Platais.

Após duas temporadas, a MLR tem um dono: o Seattle Seawolves, bicampeão.

Formato

Pela primeira vez, a MLR terá o sistema de conferências. Serão 2 grupos com 6 times cada:

Conferência Leste : Toronto Arrows, United New York, New England Free Jacks, Old Glory D. C, Atlanta e New Orleans Gold;

: Toronto Arrows, United New York, New England Free Jacks, Old Glory D. C, Atlanta e New Orleans Gold; Conferência Oeste: Austin Gilgronis, Houston Saber Cats, Colorado Raptors, Utah Warriors, San Diego Legion e Seattle Seawolves;

Cada time fará 16 jogos na primeira fase, sendo 10 jogos contra times de sua conferência (2 jogos contra cada time) e 6 jogos contra times da outra conferência (1 jogo contra cada time).

O 1o colocado de cada conferência se garantirá na Final de Conferência, enquanto o 2o e o 3o colocados duelarão pela outra vaga. Os vencedores das Finais de Conferências farão a grande final da MLR no fim de semana do dia 20 de junho.

Time Cidade Jogos Pontos Conferência Oeste Austin Gilgronis (AGs) Austin Colorado Raptors Denver Houston Saber Cats Houston San Diego Legion San Diego Seattle Sunwolves Seattle Utah Warriors Salt Lake City Conferência Leste Atlanta (Rugby ATL) Atlanta New England Free Jacks Boston New Orleans Gold New Orleans Old Glory DC Washington Toronto Arrows Toronto (Canadá) United New York (RUNY) Nova York

1ª rodada

*Horários de Brasília

Sábado, dia 08/02 -14h00 – Houston Saber Cats x Colorado Rapids, em Houston

Sábado, dia 08/02 – 18h00 – New Orleans Gold x Old Glory DC, em New Orleans

Domingo, dia 09/02 – 17h00 – Atlanta x Utah Warriors, em Atlanta

Domingo, dia 09/02 – 18h00 – New England Free Jacks x United New York, em Las Vegas

Domingo, dia 09/02 – 19h00 – San Diego Legion x Seattle Seawolves, em San Diego

Domingo, dia 09/02 – 22h00 – Austin Gilgronis x Toronto Arrows, em Austin

Os times destaques

Conferência A

Austin Gilgronis



Nomes de destaque: Wilton “Nelson” Rebolo (Brasil), Juan Echeverría (Uruguai), Daniel Faleafa (Tonga), Kurt Morath (Tonga), Marcelo Torrealba (Chile), Roland Suniula (EUA), Frank Halai (Nova Zelândia), Rodrigo Silva (Uruguai), Adam Ashley-Cooper (Austrália);

Colorado Raptors



Nomes de destaque: Sakaria Taulafo (Samoa), Aladdin Schirmer (EUA), Hanco Germishuys (EUA), Digby Ioane (Austrália), Rene Ranger (Nova Zelândia);

Houston Saber Cats



Nomes de destaque: Diego Fortuny (Argentina), Diego Magno (Uruguai), Matías Freyre (Argentina), Osea Kolinisau (Fiji), Tim Stanfill (EUA);

San Diego Legion



Nomes de destaque: Paul Mullen (EUA), Jasa Veremalua (Fiji), Psalm Wooching (EUA), David Tameilau (EUA), Nate Augspurger (EUA), Will Holder (EUA), Joe Pietersen (África do Sul), Dylan Audsley (EUA), Ma’a Nonu (Nova Zelândia), Josh Thiel (Canadá), Ryan Matyas (EUA), Mike Te’o (EUA);

Seattle Seawolves



Nomes de destaque: Olive Kilifi (EUA), Djustice Sears-Duru (Canadá), Jake Ilnicki (Canadá), Samu Manoa (EUA), Juan Manuel Leguizamón (Argentina), Phil Mack (Canadá), Ben Cima (EUA), Shalom Suniula (EUA), William Rasileka (Fiji), Jeff Hassler (Canadá), Brock Staller (Canadá);

Utah Warriors



Nomes de destaque: Ratu Vugakoto (Fiji), Huluholo Mo’ungaloa (EUA), John Cullen (EUA), Dwayne Polataivao (Samoa), Robbie Povey (Canadá), Fetuʻu Vainikolo (Tonga), Vatemo Ravouvou (Fiji);

Conferência B

Atlanta (Rugby ATL)



Nomes de destaque: Chance Wenglewski (EUA), Conor Keys (Canadá), Matt Heaton (Canadá), Ryan Nell (África do Sul);

New England Free Jacks



Nomes de destaque: Kensuke Hatakeyama (Japão), Anthony Purpura (EUA), Josh Larsen (Canadá), Naulia Dawai (Fiji), Tadhg Leader (EUA), Beaudein Waaka (Nova Zelândia);

New Orleans Gold



Nomes de destaque: Dino Waldren (EUA), Eric Howard (Canadá), Ignacio Dotti (Uruguai), Nikola Bursic (Chile), Kane Thompson (Samoa), Kyle Baillie (Canadá), Cam Dolan (EUA), Robbie Coleman (Austrália), Tim Maupin (EUA), Con Foley (Austrália), JP Eloff (EUA);

Old Glory DC



Nomes de destaque: Tendai Mtawarira (África do Sul), Api Naikatini (Fiji), Travis Larsen (Canadá), Thretton Palamo (EUA), Danny Tusitala (Samoa), Doug Fraser (Canadá), Ciaran Hearn (Canadá);

Toronto Arrows



Nomes de destaque: Mike Sheppard (Canadá), Tomás de la Vega (Argentina), Lucas Rumball (Canadá), Manuel Diana (Uruguai), Jamie MacKenzie (Canadá), Guiseppe du Toit (Canadá), Ben LeSage (Canadá), Leandro Leivas (Uruguai), Gastón Mieres (Uruguai), Pat Parfrey (Canadá);

United New York (RUNY)



Nomes de destaque: Dylan Fawsitt (EUA), Paddy Ryan (EUA), Nate Brakeley (EUA), John Quill (EUA), Mike Petri (EUA), Mathieu Bastareaud (França), Ben Foden (Inglaterra);

Negociando: Chris Robshaw (Inglaterra) e Drew Mitchell (Austrália)

Histórico