Sábado será de retorno dos Tupis a campo, após uma pausa de uma semana de descanso no Americas Rugby Championship. Momento essencial para o Brasil recuperar energias e encerar sua viagem mais longa no torneio, para os Estados Unidos. O Brasil encarará às 22h00 a forte seleção dos EUA, em jogo com transmissão da ESPN para o Brasil e que vale pontos preciosos na competição para os dois times, que somam até aqui 1 vitória e 1 derrota cada. A vitória do Brasil renderia uma posição recorde de 23º lugar no Ranking Mundial.

A partida será no Diamond Dell, estádio de beisebol em Round Rock, subúrbio de Austin, Texas, mesmo palco onde o Brasil enfrentou os EUA em 2017. O histórico dos confrontos entre brasileiros e estadunidenses é curto e começou em 2016 com vitória épica do Brasil na Arena Barueri por 24 x 23. No Texas, em 2017, a vitória foi das Águias por 51 x 03, ao passo que em 2018 em São José dos Campos os norte-americanos triunfaram novamente, por 45 x 16.

O favoritismo é das Águias, mas o momento das duas seleções é bem distinto. O Brasil chega para o jogo vindo de vitória em casa – na base do scrum – sobre o Canadá por 18 x 10, ao passo que os EUA perderam por placar contundente fora de casa para a Argentina XV, 45 x 14, em duelo que teve os norte-americanos reduzidos a 14 homens ainda no primeiro tempo. A derrota foi dolorosa para os EUA, que chegaram ao torneio como atuais bicampeões da competição.

Os Estados Unidos deixaram de fora 3 de seus grandes nomes que atuam na Premiership inglesa: os primeiras linhas Titi Lamositele (Saracens) e John Taufete’e (Worcester) e o abertura AJ MacGinty (Sale). Fora também está o segunda linha Greg Peterson (do Bordeaux, do Top 14), o que completa uma série de ausências no forwards que oferecerá um scrum norte-americano menos poderoso do que seu máximo potencial. O jovem pilar de 21 anos, é novidade no time titular, sendo o único atleta vindo do rugby universitário. O oitavo Cam Dolan (ex Cardiff Blues) é o líder e nome de destaque entre os avançados.

- Continua depois da publicidade -

Por outro lado, Paul Lasike (Harlequis) e Blaine Scully (Cardiff Blues) estão de volta ao time, o que reforça uma linha de grande potencial de finalização, que ainda conta com Bryce Campbell (London Irish) e Marcel Brache (Western Force). Will Magie voltará a ser o abertura do time fazendo dupla com o scrum-half Shaun Davies, que teve dificuldades contra a Argentina XV e mantém De Haas (do Cheetahs, do PRO14) no banco.

O Brasil, por sua vez, mudou muito pouco o time que derrotou o Canadá, tendo somente uma alteração no XV titular: a entrada do segunda linha Matteo Dell’Acqua, que joga no Top 12 italiano pelo Valorugby Emilia (fazendo try de maul, sua especialidade, na semana passada). Dell’Acqua é uma grande novidade no time brasileiro e entra na vaga de Paganini, que passa a ser opção no banco. A segunda linha titular brasileira é, curiosamente, formada por atletas que atuam no exterior, pois Dell’Acqua jogará com Monstro, que atua no rugby francês, no Tyrosse, da Fédérale 1.

A primeira linha que atropelou no scrum, com Jardel e Abud de pilar e Nelson como hooker foi mantida, com a novidade que Yan estará de volta, mas como hooker reserva. Com isso a capitania segue com Felipe Sancery, que lidera uma linha inalterada, tendo Josh confirmado com a camisa 10 após fazer sua estreia pelo Utah Warriors da MLR norte-americana. No banco, outro atleta que joga no rugby italiano, Lorenzo Massari, é opção para a linha.

22h00 – Estados Unidos x Brasil, em Round Rock/Austin – ESPN AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider (Argentina)

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória do Brasil. Último jogo: Brasil 16 x 45 Estados Unidos, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Estados Unidos: 15 Marcel Brache, 14 Blaine Scully (c), 13 Bryce Campbell, 12 Paul Lasike, 11 Mike Te’o, 10 Will Magie, 9 Shaun Davies, 8 Cam Dolan, 7 Hanco Germishuys, 6 John Quill, 5 Nick Civetta, 4 Nate Brakeley, 3 Paul Mullen, 2 James Hilterbrand, 1 Chance Wenglewski;

Suplentes: 16 Dylan Fawsitt, 17 David Ainuu, 18 Dino Waldren, 19 Ben Landry, 20 Tevita Tameilau, 21 Kapeli Pifeleti, 22 Ruben de Haas, 23 Will Hooley;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Yan Rosetti, 17 Caique Segura, 18 Pedro Bengaló, 19 Gabriel Paganini, 20 Alexandre “Texugo” Alves, 21 Douglas Rauth, 22 Lorenzo Massari, 23 Ariel Rodrigues;

Demais jogos

O Americas Rugby Championship ainda terá na noite de sexta para sábado o duelo entre Canadá e Chile, os dois times que ainda não venceram na temporada, com arbitragem do brasileiro Henrique Platais, e no sábado o clássico do Rio da Prata entre Argentina XV e Uruguai, no estádio do Vélez Sarsfield, em rodada dupla com Jaguares e Bulls pelo Super Rugby.

Os favoritos são Canadá e Argentina XV para as duas partidas. Os canadenses levam vantagem pela experiência e pelo fator casa, com os chilenos não tendo demonstrado muito até aqui. O jogo é crucial para os Canucks após a derrota para o Brasil, pois a preparação canadense para a Copa do Mundo já vem sendo questionada. Já a Argentina XV chegará ao seu compromisso embalada por uma vitória avassaladora sobre os Estados Unidos, dando mostras de que faturará o título com tranquilidade. Uma vitória uruguaia seria um enorme feito, ainda mais em ano de Mundial.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 23 de fevereiro

00h10 – Canadá x Chile, em Langford/Victoria – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Histórico: 5 jogos e 5 vitórias do Canadá. Último jogo: Chile 17 x 33 Canadá, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Canadá: 1 Hubert Buydens, 2 Eric Howard, 3 Cole Keith, 4 Mike Sheppard, 5 Kyle Baillie, 6 Justin Blanchet, 7 Lucas Rumball (c), 8 Dustin Dobravsky, 9 Jamie Mackenzie, 10 Patrick Parfrey, 11 Kainoa Lloyd, 12 Ciaran Hearn, 13 Nick Blevins, 14 Andrew Coe, 15 Theo Sauder;

Suplentes: 16 Benoît Pifféro, 17 Noah Barker, 18 Ryan Kotlewski, 19 Conor Keys, 20 Nakai Penny, 21 Will Percillier, 22 Gordon McRorie, 23 Doug Fraser;

Chile: 1 Marcelo Huerta, 2 Augusto Böhme, 3 Matías Dittus, 4 Javier Eissmann, 5 Bastián Burguener, 6 Eduardo Orpis, 7 Thomas Orchard, 8 Martín Sigren (c), 9 Juan Pablo Larenas, 10 Francisco González Moller, 11 Gonzalo Lara, 12 Vicente Ayarza, 13 José Ignacio Larenas, 14 Julio Blanc, 15 Christian Huerta;

Suplentes: 16 Claudio Iturra, 17 Mauricio Gómez, 18 Maximiliano Hurtado, 19 Nicolás Ovalle, 20 Clemente Saavedra, 21 Jaden Laing, 22 Domingo Saavedra, 23 Tomás Ianiszewski;

11h30 – Argentina XV x Uruguai, em Buenos Aires – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Derek Summers (EUA)

Histórico: 23 jogos, 21 vitórias da Argentina e 2 vitórias do Uruguai. Último jogo: Uruguai 26 x 20 Argentina XV, em 2018 (Copa das Nações);

Argentina XV: 1 Nicolás Solveyra, 2 Axel Zapata, 3 Lucas Favre, 4 Carlos Repetto, 5 Franco Molina, 6 Francisco Gorrissen, 7 Lautaro Bavaro (c), 8 Benito Ortíz de Rozas, 9 Felipe Ezcurra, 10 Domingo Miotti, 11 Julián Domínguez, 12 Lucas Mensa, 13 Agustín Segura, 14 Matías Osadczuk, 15 Martín Elias;

Suplentes: 16 Diego Fortuny, 17 Javier Díaz, 18 Marco Ciccioli, 19 Jerónimo Ureta, 20 Nicolás Sbrocco, 21 Gregorio del Prete, 22 Tomás Cubilla, 23 Facundo Cordero;

Uruguai: 1 Facundo Gattas, 2 Germán Kessler, 3 Mario Sagario, 4 Gonzalo Soto Mera, 5 Juan Manuel Rodríguez, 6 Juan Manuel Gaminara (c), 7 Leandro Segredo, 8 Juan Manuel Diana, 9 Tomás Inciarte, 10 Juan Manuel Cat, 11 Nicolás Freitas, 12 Agustín Della Corte, 13 Joaquín Prada, 14 Federico Favaro, 15 Juan Manuel Blengio;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Joaquín Jaunsolo, 18 Juan Pedro Rombys, 19 Santiago Piñeyrúa, 20 Santiago Civetta, 21 Ignacio Rodríguez, 22 Juan Ignacio García, 23 Mateo Mari;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 9 2 2 0 0 1 0 99 17 82 Uruguai Teros 8 2 2 0 0 0 0 40 22 18 Estados Unidos Eagles 5 2 1 0 1 1 0 85 53 32 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 21 62 -41 Canadá Canucks 1 2 0 0 2 0 1 27 38 -11 Chile Cóndores 0 2 0 0 2 0 0 13 91 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;