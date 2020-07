Chegou o momento do grande jogo do momento na Nova Zelândia: o maior clássico do país, Crusaders contra Blues. Os gigantes da terra dos All Blacks duelarão nesse sábado, com ESPN2 ao vivo, em encontro que abre a 5ª rodada do Super Rugby Aotearoa. O país ainda terá jogo crucial no domingo entre Hurricanes e Highlanders, pois quem vencer ainda terá chances de taça. Já a Austrália viverá a segunda rodada de seu Super Rugby AU, com Rebels e Reds duelando na sexta, abrindo a ação da semana, ao passo que no sábado os Waratahs encaram o reestreante Force, que volta a jogar entre os grandes do país.

Quem é melhor: Crusaders ou Blues?

Dois invictos, mas apenas um sairá líder de campo. Os Crusaders receberão os Blues no sábado no jogo que parará a Nova Zelândia e o atual campeão do Super Rugby ostenta uma impressionante invencibilidade em casa – os Crusaders não perdem em casa desde 2016 pelo Super Rugby, com uma sequência incrível de simplesmente 35 vitórias e 1 empate em 36 jogos de invencibilidade em seus domínios. No confronto direto, os Blues não vencem um jogo sequer contra os Crusaders desde 2014 e a última vitória dos Blues em Christchurch, casa dos Crusaders, foi em 2004 (16 anos atrás!).

- Continua depois da publicidade -

Agora, no entanto, os Blues recuperaram a força e contam com Beauden Barrett liderando com a camisa 15 um elenco poderoso, que, no entanto, ainda não contará com Dan Carter. Rieko Ioane, Telea e Clarke seguem formando uma linha devastadora, ao passo que o segunda linha Tuipulotu capitaneia os Blues entre os avançados, tendo ainda homens como Akira Ioane, Sotutu e Papalii formando uma terceira linha poderosa.

Os Crusaders, por sua vez, optaram por força máxima, capitaneado pelo hooker Cody Taylor e contando com nomes poderosos no pack, com os All Blacks Joe Moody e Sam Whitelock, e com uma linha brilhante, de Mo’unga, Bridge, Goodhue, Reece e Havili.

Em campo, dois times de defesas extremamente competentes e contra-ataques letais. Quem leva a melhor?

Quem vencerá sábado no Super Rugby Aotearoa🇳🇿, Crusaders ou Blues? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 8, 2020



Já Hurricanes e Highlanders fecharam a rodada neozelandesa em jogo determinante para ambos. Quem perder será condenado a abandonar as chances reais de título, mas quem vencer seguirá pensando na taça. Os Hurricanes levam vantagem por jogarem em casa, sendo que os Highlanders não vencem em Wellington desde a final do Super Rugby 2015, quando bateram os Hurricanes. O jogo reservará um duelo de gala entre dois scrum-halves geniais, Aaron Smith, dos ‘Landers, e TJ Perenara, dos ‘Canes.

Quem vencerá domingo no Super Rugby Aotearoa🇳🇿, Hurricanes ou Highlanders? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 8, 2020



Hora do Force voltar!

Na Austrália, a rodada começará na sexta com o Rebels duelando com o Reds, em jogo que será em campo neutro, em Sydney, pelo governo do estado de Victoria (terra dos Rebels) ter proibido jogos por lá. Os Rebels largaram com derrota e os Reds com vitória, ou seja, o time de Melbourne não pode vaciliar. Os Rebels seguem com uma linha forte, de Tooma, Hodge, Koroibete e Haylett-Petty, mas têm problemas no pack. Já os Reds terão uma poderosa formação de forwards, com Tupou, Sakalaia-Loto e o titânico Harry Wilson, além do talento de James O’Connor de 10.

Quem vencerá sexta no Super Rugby AU🇦🇺, Rebels ou Reds? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 8, 2020



No outro duelo, o Western Force fará seu primeiro jogo de Super Rugby desde sua exclusão em 2017. Há muita expectativa para se saber qual o limite do elenco do em tese humilde do Force e sua reestreia será encarando o Waratahs, que largou com derrota, mas que é liderado pelas referências dos Wallabies Michael Hooper e Rob Simmons.

Quem vencerá sábado no Super Rugby AU🇦🇺 no sábado, Waratahs ou Force? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 8, 2020



Super Rugby Aotearoa

11/07 – 04h00 – Crusaders x Blues, em Christchurch – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Paul Williams

12/07 – 00h30 – Hurricanes x Highlanders, em Wellington – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 3 12 Highlanders Dunedin 3 5 Hurricanes Wellington 3 4 Chiefs Hamilton 4 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

10/07 – 06h00 – Rebels x Reds, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy

Ver essa foto no Instagram The Battle of Brookvale 😤 Uma publicação compartilhada por Melbourne Rebels (@melbournerebels) em 8 de Jul, 2020 às 5:05 PDT

11/07 – 06h15 – Waratahs x Force, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Angus Gardner

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 1 5 Reds Brisbane 1 4 Waratahs Sydney 1 1 Force Perth 0 0 Rebels Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;