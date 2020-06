Nesse fim de semana o melhor do rugby mundial terá ação finalmente! A volta da bola oval já é possível na Nova Zelândia, que fez a lição de casa com a quarentena e superou o coronavírus. Agora, hora dos neozelandeses se divertirem – e nós também, à distância.

Com público liberado nos estádios, a Nova Zelândia viverá as emoções do Super Rugby Aotearoa, o torneio criado especialmente para a volta do rugby envolvendo as 5 equipes neozelandesas do Super Rugby: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders.

Nesse sábado, o Highlanders (de Dunedin) abre o torneio recebendo o Chiefs (de Hamilton), ao passo que no domingo tem clássico da Ilha do Norte entre Blues (de Auckland, maior cidade) e Hurricanes (de Wellington a capital do país). Atual campeão do Super Rugby e melhor time neozelandês antes da pausa da pandemia, o Crusaders (de Christchurch) folga na abertura. Porém, muitos dos All Blacks não deverão estar em forma para a primeira rodada.

Nome, formato e novas regras



Mas, o que é Aotearoa? Aotearoa é o nome da Nova Zelândia em idioma maori, isto é, o idioma da população nativa do país, de origem polinésia.

A sistema de disputas é muito simples: todos contra todos, turno e returno. Quem terminar na frente será o campeão. Sem mata-mata.

A novidade maior na competição é o teste de 2 regras:

Jogos empatados serão seguidos de 10 minutos de prorrogação com ponto de ouro. O empate só será decretado se o placar não for mexido na prorrogação;

Substituição após cartão vermelho: depois de jogar 20 minutos com um homem a menos, a equipe que teve um atleta expulso poderá colocar em campo outro atleta, voltando a jogar com 15 jogadores;

Além disso, os rucks serão mais rápidos, com apenas um movimento dinâmico para o atleta tacleado.

Favoritos e destaques

Antes da interrupção do Super Rugby pela pandemia, Crusaders, Blues e Chiefs estavam nivelados, com campanhas muito próximas. O favoritismo maior segue sendo dos Crusaders, campeão do Super Rugby nos 3 anos e que voltaram a contar com o campeoníssimo veterano Sam Whitelock. O time do técnico Scott “Razor” Robertson é muito bem montado e recheado de All Blacks, seja no pack (Joe Moody, Codie Taylor) ou na linha (Richie Mo’unga, Sevu Reece, Jack Goodhue), o que o torna a equipe mais forte como conjunto.

Os Blues, por sua vez, vivem na sombra de todos os demais times ao longo da última década. Mas o time da maior cidade da Nova Zelândia está renascendo sob o comando do técnico Leon MacDonald e agora com os fenomenais reforços Dan Carter e Beauden Barrett. Os Blues, no entanto, tem jovens atletas ascendentes que já fizeram o tricampeão evoluir neste ano.

Por sua vez, os Chiefs, do estrelado treinador Warren Gatland, embalaram antes da pausa e têm uma linha de alto nível, com Aaron Cruden, Damian McKenzie e Lienert-Brown, além de contar com o novo capitão dos All Blacks, Sam Cane.

A quarta força no momento é o Hurricanes, do técnico Jason Holland. Nomes como Dane Coles, Ardie Savea, TJ Perenara ou Jordie Barrett são do mais alto nível, mas o time da capital neozelandesa tem altos e baixos e corre por fora.

Por fim, o azarão é o Highlanders, que, apesar de contar com o brilhante Aaron Smith, fez um início terrível de 2020. O técnico Aaron Mauger celebrou a chegada do brilhante Nehe Milner-Skudder, mas o time do extremo sul terá que se superar e muito.

Blues

Cidade (País): Auckland (Nova Zelândia)

No momento da quarentena: 2º melhor neozelandês e 4ª campanha geral (22 pontos, 7 jogos);

Maiores destaques: James Parsons, Karl Tu’inukuafe, Ofa Tu’ungafasi, Patrick Tuipulotu, Akira Ioane, Hoskins Sotutu, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Stephen Perofeta, Otere Black, Joe Marchant, Dan Carter, Tamati Tu’a, Rieko Ioane, Caleb Clarke, Matt Duffie;

Chiefs

Cidade (País): Hamilton (Nova Zelândia)

No momento da quarentena: 3º melhor neozelandês e 5ª campanha geral (19 pontos, 6 jogos);

Maiores destaques: Nepo Laulala, Atu Moli, Angus Ta’avao, Nathan Harris, Adam Thomson, Tyler Ardron, Sam Cane, Luke Jacobson, Te Toiroa Tahuriorangi, Brad Weber, Aaron Cruden, Damian McKenzie, Quinn Tupaea, Alex Nankivell, Anton Lienert-Brown, Shaun Stevenson;

Crusaders

Cidade (País): Christchurch (Nova Zelândia)

No momento da quarentena: Melhor neozelandês e 2ª melhor campanha geral (23 pontos, 6 jogos);

Maiores destaques: Andrew Makalio, Michael Alaalatoa, Joe Moody, Codie Taylor, Scott Barrett, Sam Whitelock, Luke Romano, Ethan Blackadder, Mitchell Drummond, Bryn Hall, Brett Cameron, Richie Mo’unga, Jack Goodhue, George Bridge, Sevu Reece, Braidon Ennor, Will Jordan, David Havili;

Highlanders

Cidade (País): Dunedin (Nova Zelândia)

No momento da quarentena: Pior neozelandês e 11ª campanha geral (07 pontos, 6 jogos);

Maiores destaques: Siate Tokolahi, Liam Coltman, Pari Pari Parkinson, Ash Dixon, James Lentjes, Dillion Hunt, Zane Kapeli, Shannon Frizell, Aaron Smith, Josh Ioane, Mitch Hunt, Teihorangi Walden, Nehe Milner-Skudder;

Hurricanes

Cidade (País): Wellington (Nova Zelândia)

No momento da quarentena: 4º melhor neozelandês e 6ª campanha geral (17 pontos, 6 jogos);

Maiores destaques: Tyrel Lomax, Asafo Aumua, Dane Coles, Kane Le’aupepe, Ardie Savea, Vaea Fifita, Reed Prinsep, TJ Perenara, James Marshall, Ngani Laumape, Vince Aso, Wes Goosen, Ben Lam, Kobus Van Wyk, Jordie Barrett, Salesi Rayasi;

1ª rodada

Dia/13/06 às 04h05 – Highlanders x Chiefs, em Dunedin – WATCH ESPN AO VIVO

Árbitro: Paul Williams

Dia 14/06 às 00h35 – Blues x Hurricanes, em Auckland – WATCH ESPN AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser

Tabela de jogos completa:

13/06 – Highlanders x Chiefs

14/06 – Blues x Hurricanes

20/06 – Chiefs x Blues

21/06 – Hurricanes x Crusaders

27/06 – Blues x Highlanders

28/06 – Crusaders x Chiefs

04/07 – Highlanders x Crusaders

05/07 – Chiefs x Hurricanes

11/07 – Crusaders x Blues

12/07 – Hurricanes x Highlanders

18/07 – Hurricanes x Blues

19/07 – Chiefs x Highlanders

25/07 – Crusaders x Hurricanes

26/07 – Blues x Chiefs

01/08 – Chiefs x Crusaders

02/08 – Highlanders x Blues

08/08 – Hurricanes x Chiefs

09/08 – Crusaders x Highlanders

15/08 – Highlanders x Hurricanes

16/08 – Blues x Crusaders