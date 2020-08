Tempo de leitura: 1 minuto

Com 24 caps (jogos internacionais oficiais) pela Seleção Brasileira, Caique Segura, de 27 anos, tem casa nova. O jogador que estava defendendo o São José no rugby de clubes e o Corinthians no rugby profissional vai a Portugal defender o CDUL, de Lisboa.

O CDUL é o maior campeão do rugby português, com 20 títulos da Divisão de Honra (a máxima divisão portuguesa), o último em 2017. Em 2019, o CDUL terminou a competição em 5º lugar e em 2020, antes do cancelamento pela pandemia, o CDUL estava também na quinta posição.

“Minha primeira motivação foi jogar e ganhar ritmo de jogo em uma melhor liga que a do Brasil, já que não teremos muitos jogos em 2020, seja pelo São José, seja pela seleção. Minha expectativa é ter uma grande carga de jogos e vou com o objetivo de ajudar a brigar pelo campeonato com o clube”, comentou o primeira linha brasileiro. “Além disso, penso na experiência enriquecedora para meu desenvolvimento individual como jogador e pessoa”, completou.

Caique se soma a outros brasileiros com participação pelos Tupis que estão em Portugal: Luan “Big Mike” Almeida (Montemor), Ruan Weiss (Benfica), Felipe Rosa (Benfica), Matheus “Matias” Daniel (Santarém) e Rafael “Grilo” Morales (Santarém).