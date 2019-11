Brasil e Portugal se enfrentarão nesse sábado, dia 9, pela quarta vez na história, em um duelo de países irmãos que está se tornando um clássico atlântico. O último confronto foi em 2017, no Pacaembu, com os Tupis vencendo por 25 x 21 emocionantes, mas os Lobos venceram os dois jogos anteriores.

A partida – com SPORTV2 AO VIVO – preparará o Brasil para encarar os Barbarians no dia 20 deste mês e ainda valerá pontos importantes no Ranking Mundial: se o Brasil vencer, irá ao 25º lugar. Caso perca, irá ao 27º. Hoje o Brasil ocupa o 26º posto, ao passo que Portugal é o 21º. Os portugueses não conseguirão subir ao 20º posto mesmo com uma vitória, mas poderão cair até o 23º lugar em casa de insucesso.

Com relação ao elenco brasileiro que venceu Portugal em 2017, nada menos que 13 atletas que estiveram naquela partida estarão nesse sábado em campo, com 10 começando como titulares. Na primeira linha, Yan era o hooker em 2017 e será novamente nesse sábado, tendo Nelson e Abud de pilares, que não estiveram no Pacaembu. A ausência é Jardel. A segunda linha também é nova, com Dell’Acqua, vindo do rugby italiano, e Monstro, ao passo que os três homens da terceira linha estiveram no jogo passado: Gelado, Bergo e Buda. Na linha, a única mudança com relação ao time de 2017 é na ponta, com Maranhão. Todos os demais estiveram naquele jogo, com Rodolfo optando pela linha padrão de Tanque e Josh de 9 e 10, Moisés e o capitão Felipe Sancery nos centro, Daniel Sancery de fullback e Zé na outra ponta. Nos dois últimos jogos contra os Lobos, os Tupis já eram comandados pelo treinador Rodolfo Ambrosio.

Portugal, por sua vez, estreia treinador novo, o francês Patrice Lagisquet, vice campeão do mundo com a França em 1987 como atleta. Os Lobos têm um time muito jovem, em processo de montagem para a volta de Portugal ao “Six Nations B”, depois de ser campeão do “Six Nations C” neste ano. Dos titulares, apenas o centro Tomás Appleton enfrentou o Brasil no Pacaembu em 2017. Os Lobos terão nomes que brilharam no último Troféu Mundial M20 (World Rugby U20s Trophy), em São José dos Campos, com destaque para o ponta artilheiro Storti e para o abertura Portela (filho de Miguel Portela, que jogou o Mundial 2007). O fullback Simão Bento, o segunda linha José Madeira e o asa Helano Alberto também estavam no grupo vice campeão M20.

O desafio é importante para os dois times se medirem. O Brasil vem de derrotas em casa apertadas para Espanha e Romêna, que também jogam o “Six Nations B”, ao passo que Portugal quer voltar confiante à divisão.

14h30 – Brasil x Portugal – SPORTV2 AO VIVO



Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Assistentes: Gonzalo Ventoso (Uruguai) e Victor Hugo Barboza (Brasil)

Local: Estádio Nicolau Alayon (Nacional), em São Paulo

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias de Portugal e 1 vitória do Brasil

2013 – Brasil 00 x 68 Portugal, em Barueri;

2016 – Portugal 21 x 17 Brasil, em Coimbra;

2017 – Brasil 25 x 21 Portugal, em São Paulo;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cleber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Wilton “Nelson” Rebolo, 2 Yan Rosetti, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Piero Pozzi, 17 Caique Silva, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Gabriel Paganini, 20 Matheus Claudio, 21 Felipe Cunha, 22 Lorenzo Massari, 23 Robert Tenorio;

Portugal: 15 Simão Bento, 14 Tomás Cabral, 13 Antonio Vidinha, 12 Tomás Appleton, 11 Raffaelle Storti, 10 Jerônimo Portela, 9 João Bello, 8 Vasco Mendes, 7 David Wallis, 6 Helano Alberto, 5 José D’Alte, 4 José Madeira, 3 Diogo Ferreira, 2 Nuno Mascarenhas, 1 Francisco Bruno;

Suplentes: 16 João Moreira, 17 José Conde, 18 Lionel Rodrigues, 19 João Granate, 20 José Roque, 21 Duarte Azevedo, 22 João Lima, 23 Dany Antunes;

Jogo de 2017