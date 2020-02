Nesse fim de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, Viña del Mar, no Chile, será o palco para a abertura da nova segunda divisão masculina do Circuito Mundial de Sevens, a World Rugby Sevens Challenger Series.

O Brasil está entre as seleções do circuito, que ainda terá sua segunda etapa no fim de semana seguinte em Montevidéu, no Uruguai. A terceira e última etapa será em abril em Hong Kong. Para a etapa do Chile, o Brasil caiu no Grupo D, junto da seleção da casa, do Zimbábue e do México.

Os Tupis são comandados agora no sevens pelo treinador Júlio Faria (de grande trabalho no Jacareí), que estava como auxiliar até o ano passado. “Julião” convocou 12 nomes para o primeiro desafio, com muitos jovens vindos da base:

Adrio de Melo (Pasteur);

Ariel Rodrigues (Poli);

Bryan Alves (Pasteur);

David Páscoa (Jacareí)

Douglas Rauth (Curitiba)

Gabri Quirino (São José)

Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens);

Matheus Cláudio (Jacareí);

Rafael dos Santos (Jacareí);

Robert Tenório (Poli);

Stefano Giantorno (São José);

Vicent Quirino (São José);

Dos convocados, Laurent e Stefano (atletas olímpicos) garantem experiência, assim como Robert, enquanto Matheus Cláudio, Rauth, David e Ariel, apesar de jovens, também têm bagagem com os Tupis, garantindo equilíbrio aos demais nomes, que terão a primeira experiência em um torneio adulto com a seleção.

- Continua depois da publicidade -

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 1a etapa – em Viña del Mar, Chile

Grupo A: Japão, Tonga, Portugal e Uruguai

Grupo B: Hong Kong, Jamaica, Papua Nova Guiné e Colômbia

Grupo C: Alemanha, Uganda, Itália e Paraguai

Grupo D: Chile, Zimbábue, Brasil e México