Sábado tem Brasil contra Paraguai na abertura do Sul-Americano Seis Nações de 2019. Os Tupis foram convocados para o jogo de estreia e viajam na sexta-feira a Asunción. O jogo será sábado às 16h30, hora de Brasília, no Estadio Héroes de Curupayti, com transmissão ao vivo da TigoSports paraguaia pelo YouTube.

O técnico Rodolfo Ambrosio convocou 25 nomes para o jogo, com algumas novidades: Laurent retorna ao time depois de longa ausência, enquanto o jovem Victor Domingues, do Curitiba, ganha um lugar no time adulto.

Bergo e Josh, que jogando na MLR dos Estados Unidos, não estarão disponíveis.

André “Buda” Arruda (Desterro)

Ariel Rodrigues (Poli)

Caíque Silva Segura (São José)

Cléber “Gelado” Dias (Poli)

Daniel Sancery (São José_

Daniel “Maranhão” Lima (Poli)

Douglas Rauth (Curitiba)

Gabriel Paganini (Band Saracens)

Jacobus De Wet Van Niekerk (Poli)

Laurent Bourdat Couhet (Band Saracens)

Lucas Abud (Poli)

Lucas “Bruxinho” Piero de Moraes (Desterro)

Lucas “Zé” Tranquez (Poli)

Lucas “Tanque” Duque (São José)

Luiz Gustavo “Monstro” Vieira (Tyrosse, França)

Matheus Augusto Claudio (Jacareí)

Matheus “Blade” Rocha (Jacareí)

Michael Oliveira “Ilha” Morais (Curitiba)

Pedro Bengaló (Poli)

João Pedro “Sininho” Talamini (Poli)

Robert Tenorio (Pasteur)

Stefano Giantorno (São José)

Victor Domingues (Curitiba)

Wilton Murilo “Nelson” Rebolo (Poli)

Yan Rosetti (CUBA, Argentina)