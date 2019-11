Rodolfo Ambrosio, treinador do Brasil, selecionou 31 jogadores para a primeira partida dos Tupis neste mês, contra Portugal, em São Paulo (estádio do Nacional), no dia 9.

A lista é basicamente a mesma que vinha jogando, com Massari e Dell’Acqua confirmados, vindo da Itália, e com Devon podendo ganhar seu primeiro cap com o Brasil. Vicent Quirino, 3/4s que jogou o último Mundial M20 com o Brasil, ganhou uma oportunidade no adulto. A grande novidade é Paulo Kretteis, centro brasileiro radicado na Inglaterra, que atua no time B do Ealing Trailifinders, clube importante da 2ª divisão inglesa.

Tupis:

Caique Silva – São José

Lucas Abud – Poli

Piero Pozzi – Curitiba

Yan Rosetti – Pasteur

Matheus “Blade” Rocha – Jacareí

Wilton Murilo “Nelson” Rebolo – Pasteur

Gabriel Paganini – Band Saracens

Lucas “Bruxinho” Piero – Desterro

Luiz Gustavo “Monstro” Viera – São José

Matteo Dell’Acqua – Valorugby Emilia (Itália)

Cleber “Gelado” Dias – Poli

Arthur Bergo – Pasteur

Devon Muller – Pasteur

Michael “Ilha” Oliveira – São José

André “Buda” Arruda – Desterro

Matheus Augusto Cláudio – Jacareí

Douglas Rauth – Curitiba

Felipe Cunha – Pasteur

Lucas “Tanque” Duque – São José

Josh Reeves – Utah Warriors (EUA)

Moisés Duque – São José

Lorenzo Massari – Parabiago (Itália, 2ª divisão)

Paulo Kretteis – Ealing Tralfinders (Inglaterra, 2ª divisão)

Felipe Sancery – São José

Robert Tenório – Poli

Ariel Rodrigues – Poli

Daniel “Maranhão” Lima – Poli

Vicent Quirino – São José

Daniel Sancery – São José

Lucas “Zé” Tranquez – Poli

Laurent Bourda-Couhet – Band Saracens