O Brasil fará nesse sábado seu segundo jogo pelo Americas Rugby Championship de 2019! No Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, os Tupis (que estão em 28º lugar no Ranking Mundial) encaram o Canadá (20º do Ranking), país que vai se preparando para disputar a Copa do Mundo de 2019, com transmissão ao vivo da ESPN. Os ingressos podem ser adquiridos online, por R$23,50 (ou R$12,65 a meia). Clique aqui para comprar.

Os dois times vão ao jogo após derrotas na semana passada. O Brasil foi superado pela Argentina XV por 54 x 03, ao passo que o Canadá caiu contra o Uruguai por 20 x 17. Na história do duelo, os Tupis venceram o único jogo até hoje disputado no Brasil, em 2017, por 24 x 23 no Pacaembu, com Daniel Sancery, Moisés e Zé marcando os tries naquela noite. Em 2018, no Canadá, a vitória foi dos Canucks (como é conhecido o time canadense) por 45 x 05, em uma imposição para tentar afastar crise no time do Norte.

Para a partida, o técnico do Brasil, Rodolfo Ambrosio, efetuou 4 mudanças no XV titular do último jogo. Nelson voltou ao time com a camisa 2 no lugar de Endy, ao passo que Paganini entrou na segunda linha no posto de Bruxinho. Já Buda começará como oitavo, enquanto Bergo foi deslocado para a asa no posto de Ilha. Na linha, a troca é na ponta, saindo De Wet para a entrada de Robert.

Na reserva, destaques para dois debutantes em tests: o hooker Waltinho (que jogou contra os argentinos, jogo que não valia ranking) e o 3/4s Lorenzo Massari, que atua na segunda divisão do rugby italiano (no Parabiago) e nasceu no Brasil. Ariel é outra novidade, retornando ao XV dos Tupis.

O Canadá, por sua vez, chega ao jogo preocupado após sofrer virada contra os uruguaios, que jogaram 65 minutos com 14 jogadores. O técnico galês Kingsley Jones manteve o XV titular dos Canucks inalterado. Trata-se de um grupo que não é a força máxima que o país levará ao Mundial, com Jones preferindo usar o ARC para testar atletas.

A notícia é boa para os Tupis, que mostraram força no scrum, enquanto o Canadá teve problemas na formação diante dos Teros. Da mesma forma, o time canadense teve problemas em trabalhar a bola e criar, tendo volume, mas falhando em pontuar por boa parte da partida.

A vitória poderá render ao Brasil do 23º ao 26º lugares do Ranking, dependendo da combinação de placares com o Rugby Europe Championship.

Clique aqui para saber sobre os demais jogos da rodada do Americas Rugby Championship.

Amistoso antes

Antes do Americas Rugby Championship, às 16h00, haverá amistoso entre os reservas da seleção adulta e a seleção M20. Quem estiver mais cedo no Martins Pereira poderá também curtir esse duelo.





20h15 – Brasil x Canadá, em São José dos Campos – ESPN AO VIVO

Árbitro: Frank Méndez (Chile) / Assistentes: Victor Hugo Barbosa (Brasil) e Braz Magaldi (Brasil)

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias do Canadá e 1 vitória do Brasil. Último jogo: Canadá 45 x 05 Brasil, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cleber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Gabriel Paganini, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Walter Shildberg, 17 Caique Silva, 18 Pedro Bengaló, 19 Michael “Ilha” Moraes, 20 Alexandre “Texugo” Alves, 21 Douglas Rauth, 22 Lorenzo Massari, 23 Ariel Rodrigues;

Canadá: 15 Theo Sauder, 14 Andrew Coe, 13 Ben LeSage, 12 Ciaran Hearn, 11 Kainoa Lloyd, 10 Patrick Parfrey, 9 Jamie Mackenzie, 8 Luke Campbell, 7 Lucas Rumball (c), 6 Kyle Baillie, 5 Josh Larsen, 4 Conor Keys, 3 Matt Tierney, 2 Eric Howard, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Noah Barker, 17 Ryan Kotlewski, 18 Cole Keith, 19 Justin Blanchet, 20 Dustin Dobravsky, 21 Nakai Penny, 22 Will Percillier, 23 Nick Blevins;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 8 2 2 0 0 0 0 40 22 18 Estados Unidos Eagles 5 1 1 0 0 1 0 71 8 63 Argentina Argentina XV 5 1 1 0 0 1 0 54 3 51 Canadá Canucks 1 1 0 0 1 0 1 17 20 -3 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 3 54 -51 Chile Cóndores 0 2 0 0 2 0 0 13 91 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;