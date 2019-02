Não vai faltar emoção na TV e na internet nesse fim de semana! Nada menos que 9 jogos ao vivo serão mostrados pelos canais ESPN e outros 3 pela FLO Rugby! É maratona de seleções, com Americas Rugby Championship, Six Nations, Six Nations Feminino e Rugby Europe Championship!

A ação começa na sexta com o Watch ESPN mostrando ao vivo Escócia e Irlanda pelo Six Nations Feminino, ao passo que de noite a ESPN2 tem clássico sul-americano entre Uruguai e Chile pelo Americas Rugby Championship.

No sábado, as atrações começam com o clássico do Leste Europeu entre Geórgia e Romênia pelo Rugby Europe Championship na FLO Rugby, seguido por Bélgica e Alemanha. O Six Nations Feminino voltará ao Watch ESPN com Itália e Gales e, na ESPN Extra, Escócia e Irlanda abrem a rodada do Six Nations masculino ao vivo em um jogaço imperdível, com os escoceses defendendo a liderança e os irlandeses sedentos por reabilitação após a derrota contra os ingleses

Na sequência, Gales buscará a liderança visitando a Itália, ao vivo na ESPN2, e pelo Americas Rugby Championship Argentina XV e Estados Unidos jogarão pela pela ponta, ao vivo na ESPN.

O ponto alto do sábado fecha o dia, às 20h15 na ESPN: direto de São José dos Campos o Brasil encara o Canadá, em jogo com boas chances de vitória para os Tupis.

E no domingo todos os olhos estarão sobre Le Crunch, o superclássico europeu entre Inglaterra e França. Jogo feminino ao vivo pelo Watch ESPN e o masculino ao vivo na ESPN. Já na FLO Rugby, domingo ainda tem seleção de Copa do Mundo em campo, com a Rússia encarando a Espanha em jogo que promete ser apertado pelo Rugby Europe Championship.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 08 de fevereiro

17h35 – Six Nations Feminino – Escócia x Irlanda – Watch ESPN AO VIVO

21h00 – Americas Rugby Championship – Uruguai x Chile – ESPN2 AO VIVO

Sábado, dia 09 de fevereiro

10h00 – Rugby Europe Championship – Romênia x Geórgia – FLO RUGBY AO VIVO

12h00 – Rugby Europe Championship – Bélgica x Alemanha – FLO RUGBY AO VIVO

12h00 – Six Nations – Escócia x Irlanda – ESPN Extra AO VIVO

14h50 – Six Nations – Itália x Gales – ESPN2 AO VIVO

17h00 – Six Nations Feminino – Itália x Gales – Watch ESPN AO VIVO

17h50 – Americas Rugby Championship – Argentina XV x Estados Unidos – ESPN AO VIVO

20h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Canadá – ESPN AO VIVO

23h00 – Six Nations – Escócia x Irlanda – ESPN2 VT

Domingo, dia 10 de fevereiro

01h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Canadá – ESPN2 VT

04h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Canadá – ESPN VT

06h00 – Americas Rugby Championship – Argentina XV x Estados Unidos – ESPN Extra VT

08h00 – Six Nations – Escócia x Irlanda – ESPN Extra VT

09h45 – Rugby Europe Championship – Espanha x Rússia – FLO RUGBY AO VIVO

10h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Canadá – ESPN Extra VT

10h45 – Six Nations Feminino – Inglaterra x França – Watch ESPN AO VIVO

11h00 – Six Nations – Escócia x Irlanda – ESPN2 VT

12h45 – Six Nations – Inglaterra x França – ESPN2 AO VIVO

12h45 – Six Nations – Inglaterra x França – TV5 Monde AO VIVO

22h00 – Six Nations – Inglaterra x França – ESPN2 VT

23h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Canadá – ESPN Extra VT