O título do Campeonato Sul-Americano Seis Nações de 2018 foi do Brasil – título inédito. Nesse sábado, os Tupis irão a campo na estreia do Sul-Americano de 2019 pela primeira vez na condição de detentores do título.

O primeiro desafio, nesse sábado, é contra o Paraguai, em Assunção, no Estadio Héroes de Curupayti, onde os dois times se enfrentaram pela última vez, em 2017, com vitória dos Tupis por 57 x 06.

A partida terá transmissão ao vivo pela TigoSports no YouTube.

Formato segue

O formato do Sul-Americano segue o mesmo do ano passado: pontos corridos com 6 seleções, mas com somente 3 jogos para cada equipe. Isto é, nem todos os times se enfrentam.

Neste ano, o Brasil enfrenta Paraguai, Uruguai XV e Argentina XV. Os jogos que envolvem uruguaios e argentinos não valem pontos para o Ranking Mundial, pois os dois países optaram por jogar com seleções de desenvolvimento.

Portanto, para o Brasil somente o jogo com o Paraguai valerá pontos no Ranking. Hoje, o Brasil está em 24º lugar e o Paraguai em 36º. Uma vitória brasileira não fará os Tupis subirem no Ranking, mas uma derrota derrubará o Brasil para o 27º lugar.

Tupis e Yacarés

Brasil e Paraguai é um clássico antigo e tradicional da América do Sul. Por décadas, vitórias em jogos contra o Paraguai eram o grande objetivo do Brasil na competição, com os brasileiros vivendo um jejum de vitórias contra os paraguaios longo, de 1989 até 2008, quando o jejum caiu na famosa “Batalha de Asunción”. Desde então, os Tupis perderam apenas 2 vezes para os Yacarés, em 2014 e em 2015. Nesse período, de 2008 a 2017, o Brasil venceu o Paraguai 8 vezes, invertendo uma desvantagem histórica.

Para a partida de sábado, o treinador Rodolfo Ambrosio não terá nomes importantes como Moisés, Felipe Sancery, Josh, Bergo e Jardel, mas os Tupis seguem com um elenco forte. Yan retorna à camisa 2 e formará na primeira linha com Nelson e Abud, ao passo que Monstro fará forte dupla na segunda linha com Paganini, enquanto a terceira linha será de Buda com a 8 e Gelado (pela primeira vez como capitão) e Matheus Claudio nas asas. Caique, Bengaló e Blade são os substitutos da primeira linha, com Bruxinho voltando a ser opção para segunda linha e Ilha na terceira.

As novidades maiores estão na linha. Laurent retorna à camisa 9 da seleção após longa ausência e fará dupla com o abertura Zé, que ganhou uma oportunidade com a camisa 10, deixando o fundo do campo. Zé jogará com De Wet e Robert nos centros, enquanto Stefano e Maranhão estarão nas pontas e Daniel Sancery de fullback. Tanque, Rauth e Ariel são as opções no banco.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de maio

16h30 – Paraguai x Brasil, em Assunção – TigoSports AO VIVO

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Histórico: 25 jogos, 14 vitórias do Brasil e 11 vitórias do Paraguai. Último jogo: Brasil 57 x 06 Paraguai, em 2017 (Sul-Americano);

Paraguai: 15 Renato Cardona, 14 Santiago Alamo, 13 Gonzalo Berdejo (c), 12 Diego Argaña, 11 Marcelo Matiauda, 10 Joaquin Auge, 9 Gastón Navas, 8 Carlos Plate, 7 Marcos Riquelme, 6 Enrique Riera, 5 Mariano Garcete, 4 Mario Bravo, 3 Germán Aranda, 2 Emilio Garostiaga, 1 Martin Sitjar;

Suplentes: 16 Daniel Cabral, 17 Joaquin Vera, 18 Enrique Quinteros, 19 Ariel Nuñez, 20 David Sosa, 21 Eymard Brizuela, 22 Sergio Alvarenga, 23 Camilo Orrego;

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Stefano Giantorno, 13 Robert Tenório, 12 Jacobus De Wet Van Niekerk, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Lucas “Zé” Tranquez, 9 Laurent Bourda-Couhet, 8 André “Buda” Arruda, 7 Cleber “Gelado” Dias (c), 6 Matheus Claudio, 5 Gabriel Paganini, 4 Luiz “Monstro” Vieira, 3 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 2 Yan Rosetti, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Caique Silva, 17 Pedro Bengaló, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Lucas “Bruxinho” Piero, 20 Michael “Ilha” Oliveira, 21 Douglas Rauth, 22 Lucas “Tanque” Duque, 23 Ariel Rodrigues;

17h00 – Colômbia x Argentina XV, em Medellín

Árbitro: Gonzalo Ventoso (Uruguai)

20h00 – Chile x Uruguai XV, em Santiago

Árbitro: Pablo De Luca (Argentina)

Tabela 2019

Data Horário (Brasília) Cidade Estádio Mandante Placar vs Placar Visitante Árbitro 11/05/2019 16h30 Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayti PARAGUAI X BRASIL Francisco González (Uruguai) 11/05/2019 17h00 Medellín (Colômbia) Estadio Bicentenario COLÔMBIA X ARGENTINA XV Gonzalo Ventoso (Uruguai) 11/05/2019 20h00 Santiago (Chile) Old Grangonian Club CHILE X URUGUAI XV Pablo Deluca (Argentina) 18/05/2019 15h30 San Miguel de Tucumán (Argentina) Tucumán Lawn Tennis ARGENTINA XV X CHILE Santiago Altobelli (Argentina) 18/05/2019 16h00 Osasco (Brasil) Estádio José Liberatti BRASIL X URUGUAI XV Damián Schneider (Argentina) 18/05/2019 17h00 Medellín (Colômbia) Estadio Bicentenario COLÔMBIA X PARAGUAI Santiago Romero (Uruguai) 25/05/2019 16h00 Belo Horizonte (Brasil) Estádio Independência BRASIL X ARGENTINA XV Francisco González (Uruguai) 25/05/2019 16h30 Assunção (Paraguai) Estadio Héroes de Curupayti PARAGUAI X CHILE Juan Pablo Federico (Argentina) 25/05/2019 18h00 Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrúa URUGUAI XV X COLÔMBIA Frank Méndez (Chile)

Histórico

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014** Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015** Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano Seis Nações 2018 Todos os países Brasil Argentina XV Chile Uruguai XV Paraguai Colômbia 2019 Todos os países - - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares 6ºs lugares Argentina 34 0 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 0 Chile 1 11 25 2 0 0 Brasil 1 1 3 14 3 0 Paraguai 0 2 3 13 8 0 Venezuela 0 0 0 1 0 0 Peru 0 0 0 1 0 0 Colômbia 0 0 0 0 0 1 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - 2018 Antigua Guatemala (Guatemala) Peru Guatemala Costa Rica - 2019 - - - - - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 Todos os países Panamá El Salvador Honduras - 2019 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.