ARTIGO COM VÍDEO – O sábado foi histórico para a Seleção Brasileira Masculino nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Os Tupis entraram para o último jogo da fase de grupos precisando vencer os Estados Unidos para irem às semifinais. Isso porque no jogo anterior o Chile havia quebrado o recorde da competição ao atropelar a Guiana por 87 x 07, superando o Brasil no saldo de pontos.

O time brasileiro foi superior aos Estados Unidos desde o início, tendo mais posse de bola e território. O primeiro try doi dos Tupis, com Maranhão voando acrobaticamente para o in-goal. Mas os EUA provaram sua qualidade saindo do campo de defesa com dois tries de contra-ataque, com Fuala’au e Clark. Mas na segunda etapa o time brasileiro soube trabalhar no ataque e, após turnover, Laurent deixou rapidamente com Stefano, que disparou para o try da virada. Josh converteu, fazendo os norte-americanos lamentarem as conversões perdidas. No fim, o Brasil se safou de um try dos EUA, com Wheeler pisando fora na hora de concluir, em tackle de Buda, e, com Maranhão recebendo amarelo, os Tupis resistiram com um homem a menos e levaram os EUA ao erro final. 12 x 10, números finais.



A vitória colocou o Brasil no primeiro lugar do Grupo A e na semifinal de domingo os Tupis encararão o Canadá, que foi derrotado pela Argentina de virada por 12 x 07, com Mare e Bazán Vélez marcando os tries decisivos para os Pumas.

Já a Seleção Brasileira Feminina fechou o dia em segundo lugar em seu grupo, ao cair contra o Canadá por 26 x 00 no jogo final. Domínio do início ao fim do time canadense, o que significa que as Yaras encararão nas semifinais os Estados Unidos, que terminaram no primeiro lugar de seu grupo se imporem sobre a Colômbia por 38 x 00. Canadenses e colombianas farão a outra semifinal. Destaque ainda ficou com o Peru, que conquistou sua primeira vitória no torneio, fazendo 43 x 07, com Flores Cordero entrando para a história ao marcar 5 tries no mesmo jogo.

Horários de Brasília

Dia Horário Categoria Equipe X Equipe Fase 26/07 11h50 Feminino COLÔMBIA 24 X 14 ARGENTINA Grupo A 26/07 12h15 Feminino EUA 55 X 00 T&T Grupo A 26/07 12h40 Feminino BRASIL 33 X 05 PERU Grupo B 26/07 13h05 Feminino CANADÁ 54 X 00 MÉXICO Grupo B 26/07 13h30 Masculino BRASIL 14 X 14 CHILE Grupo A 26/07 13h55 Masculino EUA 62 X 00 GUIANA Grupo A 26/07 14h20 Masculino CANADÁ 31 X 00 URUGUAI Grupo B 26/07 14h45 Masculino ARGENTINA 52 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 12h10 Feminino COLÔMBIA 40 X 10 T&T Grupo A 27/07 12h35 Feminino EUA 49 X 00 ARGENTINA Grupo A 27/07 13h00 Feminino BRASIL 45 X 00 MÉXICO Grupo B 27/07 13h25 Feminino CANADÁ 54 X 00 PERU Grupo B 27/07 13h50 Masculino BRASIL 59 X 00 GUIANA Grupo A 27/07 14h15 Masculino EUA 20 X 07 CHILE Grupo A 27/07 14h40 Masculino CANADÁ 31 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 15h05 Masculino ARGENTINA 32 X 00 URUGUAI Grupo B 27/07 16h00 Feminino ARGENTINA 46 X 00 T&T Grupo A 27/07 16h25 Feminino EUA 38 X 00 COLÔMBIA Grupo A 27/07 16h50 Feminino PERU 43 X 07 MÉXICO Grupo B 27/07 17h15 Feminino CANADÁ 26 X 00 BRASIL Grupo B 27/07 17h40 Masculino CHILE 87 X 07 GUIANA Grupo A 27/07 18h05 Masculino EUA 10 X 12 BRASIL Grupo A 27/07 18h30 Masculino URUGUAI 10 X 14 JAMAICA Grupo B 27/07 18h55 Masculino ARGENTINA 12 X 07 CANADÁ Grupo B 28/07 11h10 Feminino PERU 31 X 10 T&T Semifinal pelo 5º lugar 28/07 11h35 Feminino ARGENTINA 32 X 07 MÉXICO Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h00 Masculino JAMAICA 19 X 33 GUIANA Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h25 Masculino CHILE 24 X 05 URUGUAI Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h50 Feminino CANADÁ 41 X 00 COLÔMBIA Semifinal pelo Ouro 28/07 13h15 Feminino EUA 33 X 19 BRASIL Semifinal pelo Ouro 28/07 13h40 Masculino ARGENTINA 31 X 07 EUA Semifinal pelo Ouro 28/07 14h05 Masculino BRASIL 05 X 35 CANADÁ Semifinal pelo Ouro 28/07 15h00 Feminino T&T 00 X 22 MÉXICO Disputa de 7º lugar 28/07 15h25 Feminino PERU 12 X 34 ARGENTINA Disputa de 5º lugar 28/07 15h50 Masculino GUIANA 00 X 24 URUGUAI Disputa de 7º lugar 28/07 16h15 Masculino JAMAICA 12 X 50 CHILE Disputa de 5º lugar 28/07 16h40 Feminino COLÔMBIA 29 X 24 BRASIL Disputa de Bronze 28/07 17h05 Masculino BRASIL 19 X 24 EUA Disputa de Bronze 28/07 17h30 Feminino CANADÁ 24 X 05 EUA FINAL 28/07 18h00 Masculino ARGENTINA 33 X 10 CANADÁ FINAL