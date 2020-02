A Seleção Brasileira Masculina de Sevens efetuou duas mudanças em seu elenco para o torneio do próximo fim de semana, em Montevidéu, no Uruguai, que valerá como a segunda etapa do World Rugby Sevens Challenger Series, a 2ª divisão mundial. Por lesão, Stefano deixou o time, assim como Vincent. Para seus lugares, foram convocados os jovens Murillo, do Farrapos, e Matheus, do Desterro, de 21 e 22 anos, respectivamente.

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Matheus Santos (Desterro), Murillo Bonesso (Farrapos), Rafael “Latrel” dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli);