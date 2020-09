Tempo de leitura: 4 minutos

“Quase” é um exagero. Porém, o Carcará já ganhou uma eleição para ser mascote do Rugby Union brasileiro. Ontem, a ave de rapina brasileira foi eleita como símbolo da seleção brasileira masculina de Rugby League. Mas, você conhece a história de quando o Carcará foi escolhido como símbolo do Rugby Union?

O Rugby Union brasileiro teve muitos símbolos ao longo de sua história. Entre os anos 70 e 90, o papagaio, inspirado no Zé Carioca, era usado como símbolo, mas nunca deu nome à seleção. Nos anos 90, a Arara foi brevemente alçada à condição de símbolo, mas logo foi trocada pela Vitória Régia, que foi estampada no brasão da Confederação Brasileira de Rugby. Nos anos 2000, a Vitória Régia caiu em desuso, além de nunca ter realmente dado nome à seleção. No fundo, o Brasil não tinha um mascote ou nome oficial. Por isso, em 2012, a Confederação Brasileira de Rugby organizou sua eleição e o Tupi foi eleito por voto popular como o símbolo, com 47% dos votos, sendo nomeado no estatuto da entidade como a insígnia do rugby (ao contrário da Vitória Régia, que não estava no estatuto da ABR, ausente do último brasão usado pela ABR). No entanto, essa não foi a primeira eleição.

Em 2009, Portal do Rugby (na época, Blog do Rugby), Mão de Mestre e Rugby Mania (os principais sites em língua portuguesa na época), organizaram conjuntamente uma eleição entre os fãs. Foram 104 sugestões de nomes dados pelo público e, após 2 fases de votação, o Carcará foi eleito, derrotando na final o Tamoio (tribo indígena) por 59% contra 41% na fase final.

A eleição não era oficial da Associação Brasileira de Rugby (transformada em Confederação pouco depois) e, por isso, o Carcará não se tornou o símbolo do rugby.

Agora, em 2020, a ave voou mais alto na eleição do outro rugby, o Rugby League, e se tornou o novo símbolo da seleção masculina da modalidade de 13 jogadores. Desta vez, oficializado pela jovem Confederação Brasileira de Rugby League. Uma história que deu voltas!