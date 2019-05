Estamos já respirando o Sul-Americano, com o Brasil preparado para encarar Uruguai XV e Argentina XV nos dois próximos fins de semana, em Osasco e em Belo Horizonte. Depois, no dia 8 de junho, os Tupis receberão a Espanha, em jogo que já também estava confirmado oficialmente.

Hoje, o World Rugby oficializou o outro duelo do Brasil em junho, que já era conhecido. No dia 15, os Tupis receberão a Romênia, que pela primeira vez visitará o Brasil.

A federação internacional marcou também que os jogos entre brasileiros e espanhóis e brasileiros e romenos serão em São Paulo, mas não há ainda confirmado de estádio.

Brasil aquecerá o Uruguai antes da Copa do Mundo

O World Rugby ainda confirmou a realização do duelo entre Tupis e Teros no dia 7 de setembro. Esse será o último jogo do Uruguai antes da Copa do Mundo e será muito significativo pois os uruguaios provavelmente usarão força máxima. O jogo não teve local confirmado ainda, mas poderá ser em solo uruguaio. Jogo isolado em setembro para os Tupis.