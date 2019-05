ESPN, TV5 Monde e BandSports. Serão nada menos que 4 jogos ao vivo nesse sábado entre 3 canais de TV diferentes!

A maratona de gala começará de manhã com a primeira semifinais da Gallagher Premiership inglesa entre Saracens e Gloucester na ESPN, seguido pelo duelo decisivo da rodada final da primeira fase do Top 14 francesa entre La Rochelle e Bordeaux na TV5 Monde. Depois, é a vez da outra semifinal da Premiership entre Exeter Chiefs e Northampton Saints e, por fim, às 16h00, o BandSports chega com o jogo mais aguardado, entre Brasil e Argentina, pela última rodada do Sul-Americano.

E, lógico, tem muito Super Rugby no Watch ESPN entre sexta e sábado.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de maio

04h30 – Super Rugby – Chiefs x Reds – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Brumbies x Bulls – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 25 de maio

02h10 – Super Rugby – Sunwolves x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

04h30 – Super Rugby – Crusaders x Blues – Watch ESPN AO VIVO

06h40 – Super Rugby – Waratahs x Jaguares – Watch ESPN AO VIVO

09h25 – Gallagher Premiership – Semifinal: Saracens x Gloucester – ESPN AO VIVO

10h00 – Super Rugby – Stormers x Highlanders – Watch ESPN AO VIVO

11h10 – Top 14 – La Rochelle x Bordeaux – TV5 Monde AO VIVO

12h10 – Super Rugby – Sharks x Lions – Watch ESPN AO VIVO

12h25 – Gallagher Premiership – Semifinal: Exeter Chiefs x Northampton Saints – ESPN AO VIVO

16h00 – Sul-Americano – Brasil x Argentina XV – BandSports AO VIVO

Sul-Americano

Seleção Apelido P J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 10 2 2 0 0 2 0 134 6 128 Uruguai XV Uruguai XV 8 2 2 0 0 0 0 77 51 26 Brasil Tupis 5 2 1 0 1 1 0 85 48 37 Colômbia Tucanes 5 2 1 0 1 1 0 46 92 -46 Chile Cóndores 1 2 0 0 2 0 1 35 94 -59 Paraguai Yakarés 0 2 0 0 2 0 0 23 109 -86

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 25 93 Clermont Clermont-Ferrand 25 82 Lyon Lyon 25 74 Racing Paris 25 69 Castres Castres 25 69 Montpellier Montpellier 25 66 La Rochelle La Rochelle 25 66 Stade Français Paris 25 60 Bordeaux-Bègles Bordeaux 25 57 Toulon Toulon 25 53 Pau Pau 25 43 Agen Agen 25 38 Grenoble Grenoble 25 28 Perpignan Perpignan 25 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto