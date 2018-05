Dois jogaços reservados para a TV nesse sábado! Na TV5 Monde, Montpellier e Castres vão se enfrentar pela grande final do Top 14, o Campeonato Francês, ao vivo na TV5 Monde. Já na ESPN+ será exibido na sequência também ao vivo África do Sul contra Gales, no primeiro amistoso internacional de junho.

Paralelamente o Watch ESPN mostrará todos os jogos da última rodada do Super Rugby antes da pausa para os amistosos, apenas com times da Nova Zelândia, Austrália e Japão em campo.

Na internet, o site do World Rugby estará recheado, com os jogos do London Sevens, a penúltima etapa da Série Mundial de Sevens masculina (ao vivo também no Facebook do circuito), no sábado e no domingo.

Hoje, quarta-feira, ainda teremos a 1ª rodada do Mundial M20 no site e Facebook do World Rugby, enquanto o domingão será a vez de se ver a 2ª rodada.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 30 de maio

13h30 – Campeonato Mundial M20 – África do Sul x Geórgia – World Rugby TV AO VIVO

13h30 – Campeonato Mundial M20 – Escócia x Itália – World Rugby TV AO VIVO

13h30 – Campeonato Mundial M20 – Inglaterra x Argentina – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – França x Irlanda – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – Austrália x Gales – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – Nova Zelândia x Japão – World Rugby TV AO VIVO

Sexta-feira, dia 01 de junho

04h35 – Super Rugby – Highlanders x Hurricanes – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 02 de junho

02h15 – Super Rugby – Blues x Rebels – Watch ESPN AO VIVO

04h35 – Super Rugby – Chiefs x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

05h30 às 14h40 – Série Mundial de Sevens – Etapa de Londres – World Rugby TV AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Reds x Waratahs – Watch ESPN AO VIVO

15h30 – Top 14 – FINAL: Montpellier x Castres – TV5 Monde AO VIVO

17h45 – Amistoso – África do Sul x Gales – ESPN+ AO VIVO

Domingo, dia 03 de junho

03h05 – Super Rugby – Brumbies x Sunwolves – Watch ESPN AO VIVO

05h30 às 14h30 – Série Mundial de Sevens – Etapa de Londres – World Rugby TV AO VIVO

09h00 – Campeonato Mundial M20 – Escócia x Argentina – World Rugby TV AO VIVO

09h00 – Campeonato Mundial M20 – França x Geórgia – World Rugby TV AO VIVO

09h00 – Campeonato Mundial M20 – Austrália x Japão – World Rugby TV AO VIVO

11h30 – Campeonato Mundial M20 – Inglaterra x Itália – World Rugby TV AO VIVO

11h30 – Campeonato Mundial M20 – Nova Zelândia x Gales – World Rugby TV AO VIVO

11h30 – Campeonato Mundial M20 – África do Sul x Irlanda – World Rugby TV AO VIVO