ARTIGO COM VÍDEO – Todo ano, o estádio de Twickenham, em Londres, é palco para um jogo dos mais tradicionais na Inglaterra: Army vs Navy, a partida anual entre as seleções do Exército e da Marinha do Reino Unido.

O jogo é famoso por simplesmente lotar o estádio, sempre com públicos na casa dos 80 mil torcedores. Neste ano, não foi diferente, com o Exército (Army) vencendo por 25 x 10. Já no duelo feminino, deu Exército por placar mais amplo, 48 x 03.

Entretanto, o evento de 2019 foi marcado pelo caos produzido pelos torcedores nos arredores do estádio, com muita reclamação dos moradores sobre o comportamento dos fãs embriagados ao redor, a ponto da RFU (a federação inglesa, dona da estádio) ter reportado não querer mais sediar o jogo. Notícia que não é comum no rugby.