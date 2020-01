ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 – a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul – está sendo dominado por Leinster e Ulster, dois dos gigantes irlandeses, que estão disparando nos primeiros lugares da Conferência A. Já na Conferência B o Munster perdeu a liderança para os escoceses do Edinburgh na rodada que abriu o ano de 2020 nesse fim de semana.

A jornada foi de mais clássicos nacionais na Irlanda. O Leinster seguiu sua campanha invicta até o momento com grande vitória sobre o Connacht por 54 x 07, com Deegan e Ringrose brilhando com 2 tries cada.



Já o Ulster se impôs sobre o Munster por 38 x 17 no grande clássico da rodada. Foi um show do time da Irlanda do Norte, que celebrou 5 tries, com Cooney, Baloucoune, Rea, McCloskey e Stockdale. O Munster perdeu a liderança de sua conferência com a derrota.



Quem agradeceu a derrota do Munster foi o Edinburgh, que assumiu a ponta da Conferência B ao atropelar os sul-africanos do Kings por 61 x 13, em jogo de 9 tries para os escoceses.



A jornada foi boa também para o outro time da Escócia, o Glasgow Warriors, que foi à Itália e venceu o Benetton por importantes 38 x 19, com direito a 2 tries do jovem George Horne.



Por sua vez, o outro time italiano, o Zebre, produziu um raro atropelo para cima dos sul-africanos do Cheetahs em inesquecíveis 41 x 13. O fullback Laloifi deu show no jogo causando o caos na defesa laranja.



Em Gales, o fim de semana foi como na Irlanda, de clássicos. O jogo mais chamativo opôs Cardiff Blues e Scarlets e o time de Llanelli só teve o que comemorou, assumindo a vice liderança da Conferência B ao bater os Blues por 16 x 14. Gareth Davies e Leigh Halfpenny foram os homens decisivos para os Scarlets.



Por fim, o Dragons celebrou importantíssima vitória sobre os Ospreys por 25 x 18, com try dramático de Adam Warren no finzinho para garantir o triunfo do time de Newport. O desespero dos Ospreys só vem aumentando, com o time de Swansea se afundando com a pior campanha entre os galeses.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Edinburgh 61 x 13 Kings

Leinster 54 x 07 Connacht

Zebre 41 x 13 Cheetahs

Dragons 25 x 18 Ospreys

Benetton Treviso 19 x 38 Glasgow Warriors

Ulster 38 x 17 Munster

Cardiff Blues 14 x 16 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 10 47 Ulster Irlanda Belfast 10 36 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 24 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 8 21 Dragons Gales Newport 10 18 Zebre Itália Parma 10 14 Ospreys Gales Swansea 10 9 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 10 34 Scarlets Gales Llanelli 10 31 Munster Irlanda Limerick/Cork 10 30 Connacht Irlanda Galway 10 25 Cardiff Blues Gales Cardiff 10 24 Benetton Treviso Itália Treviso 10 23 Kings África do Sul Porto Elizabeth 8 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Top 12 italiano a todo vapor – por Giorgio Vuerich

Rovigo confirma-se líder, Calvisano cai em Viadana, Valorugby é segunda força após a derrota dos campeões italianos, I Medicei vencem o confronto em Piacenza decisivo pelo rebaixamento,

Um domingo que não parecia tão crucial, mas no qual os resultados importantes não estavam faltando. O que mais faz barulho é a queda do atual campeão Calvisano, 13×3 no clássico lombardo em Viadana.

Os anfitriões foram sempre à frente graças ao try do centro Ceballos após apenas um minuto e meio de jogo. O placar será decisivo para o resto da partida, já que o Calvisano só poderá se aproximar graças a um penal colocado no primeiro tempo. Não faltam tentativas dos visitantes para atacar os adversários, mas as numerosas ofensivas sempre serão rejeitadas por um desempenho defensivo excepcional dos do Viadana. No segundo tempo, Apperley soma mais 6 pontos, enquanto Calvisano continua procurando o caminho para o try, que nunca chegará: os campeões italianos precisam se render, Viadana comemora o 50º aniversário do clube da melhor maneira.

A derrota no estádio Zaffanella custa a Calvisano a ultrapassagem do Valorugby, que vence em casa com o Colorno por 29×21. Após um primeiro tempo substancialmente controlado pelos anfitriões (19×07, três gols a um) e obter o bônus no segundo tempo, Colorno tenta se reunir na parte final da partida para obter pelo menos um ponto de bônus, mas retorna em casa, com a boca seca.

Em Mogliano, os Fiamme Oro ganham 23×16, Depois de um primeiro tempo fechado e disputado, terminou em 7-6 para os anfitriões, os Policiais revertem a situação no segundo tempo, com os venetos que colocam um penal nos acréscimos para obter o ponto de bônus defensivo.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Lazio 17 x 39 Rovigo

Viadana 13 x 03 Calvisano

Valorugby Emilia 29 x 21 Colorno

Mogliano 16 x 23 Fiamme Oro

Petrarca Padova 27 x 11 San Donà

Lyons Piacenza 21 x 24 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 8 36 Valorugby Emilia Reggio Emilia 8 35 Calvisano Calvisano 8 30 Fiamme Oro Roma 8 30 Petrarca Padova 8 28 Mogliano Mogliano Veneto 8 20 San Donà San Donà di Piave 8 15 Viadana Viadana 8 13 I Medicei Florença 8 10 Colorno Colorno 8 10 Lyons Piacenza 8 8 Lazio Roma 8 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.