ARTIGO COM VÍDEOS – A Heineken Champions Cup – a copa europeia – chegou à sua segunda rodada neste fim de semana com Ulster, Leinster (ambos da Irlanda), Toulouse (França) e Exeter Chiefs (Inglaterra) brilhando, todos com duas vitórias até aqui, ao passo que Munster (Irlanda) e Racing (França) fizeram uma batalha de gigantes que acabou empatada – e mantendo ambos invictos. O Saracens, atual campeão inglês e europeu, também foi destaque conseguindo se reerguer com grande vitória sobre o Ospreys, ao passo que o Northampton Saints fez a festa em um jogaço dramático na Itália contra o Benetton Treviso.

Hora do resumão da Copa Europeia!

Grupo 1: Leinster e Saints no topo



O líder isolado do Grupo 1 é o Leinster, que provou ser gigante derrotou o Lyon, líder do Top 14 francês, na França, em um 13 x 06 com try isolado de Deegan. Já o Northampton Saints, da Inglaterra, é outro que alcançou sua segunda vitória, mas foi drama puro, com os ingleses vencendo na Itália o competente Benetton Treviso por 35 x 32, em um jogaço de 4 tries para cada lado e com Dan Biggar chutando o penal do triunfo dos Saints aos 84′.





Grupo 2: Chiefs e Sharks celebram



Pelo Grupo 2, o Exeter Chiefs é o grande líder ao derrotar os escoceses do Glasgow Warriors por 34 x 18, em jogo competente de seu lado, mostrando muita força física no segundo tempo. Enquanto isso, o Sale Sharks (Inglaterra), com Faf de Klerk em campo e try de Christ Ashton no fim, venceu o La Rochelle (França) por 25 x 15 em jogo crucial para os dois lados.

Grupo 3: Ulster festeja contra Clermont



No Grupo 3, o grande jogo da rodada opôs Ulster, da Irlanda do Norte, e Clermont, da França, com os irlandeses alcançando preciosa vitória por 18 x 13 em casa. Cooney brilhou para fazer try decisivo para os donos da casa aos 61′. Por sua vez, o Harlequins se recuperou vencendo dérbi inglês contra o Bath: 15 x 09 em jogo sem tries.





Grupo 4: Saracens volta à briga após empate entre Racing e Munster



Um dos jogos mais aguardados da rodada opôs um gigante irlandês e um gigante francês: Munster e Racing. E os embate acabou empatado em 21 x 21, com os donos da casa correndo atrás do resultado. Finn Russell e Teddy Thomas fizeram dois tries para os franceses e Earls, antes da pausa, fez o try que devolveu os vermelhos ao páreo. No segundo tempo, o time de Paris seguiu brilhando e o argentino Imhoff marcou belo try, mas no apagar das luzes Conway cravou o try do empate irlandês.

De olho no resultado de Munster e Racing, o Saracens conseguiu embolar o grupo da morte, atropelando os galeses do Ospreys por 44 x 03, em jogo de 5 tries para os londrinos.





Grupo 5: Toulouse arranca bônus no fim



Por fim, no Grupo 5, o Toulouse seguiu de vento em popa ao vencer em casa os aguerridos irlandeses do Connacht por 32 x 17. Os franceses foram superior, mas o jogo teve emoção, com o try do bônus (isto é, o quarto try) saindo com o tempo esgotado, de Ahki.

No outro embate do grupo, o Montpellier, da França, sofreu para vencer o Gloucester, da Inglaterra, por 30 x 27, em partida que os franceses marcaram 3 tries no primeiro tempo, mas tiveram um cartão vermelho e suaram frio para segurarem a reação inglesa na segunda etapa.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



Ulster (Irlanda) 18 x 13 Clermont (França)

Saracens (Inglaterra) 44 x 03 Ospreys (Gales)

Benetton Treviso (Itália) 32 x 35 Northampton Saints (Inglaterra)

Toulouse (França) 32 x 17 Connacht (Irlanda)

Lyon (França) 06 x 13 Leinster (Irlanda)

Exeter Chiefs (Inglaterra) 34 x 18 Glasgow Warriors (Escócia)

Munster (Irlanda) 21 x 21 Racing (França)

Harlequins (Inglaterra) 15 x 09 Bath (Inglaterra)

Sale Sharks (Inglaterra) 25 x 15 La Rochelle (França)

Montpellier (França) 30 x 27 Gloucester (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 2 9 Northampton Saints Inglaterra Northampton 2 9 Benetton Treviso Itália Treviso 2 2 Lyon França Lyon 2 1 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 2 10 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 2 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 4 La Rochelle França La Rochelle 2 0 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 2 8 Clermont França Clermont-Ferrand 2 6 Harlequins Inglaterra Londres 2 4 Bath Inglaterra Bath 2 2 Grupo 4 Racing França Paris 2 7 Munster Irlanda Limerick 2 7 Saracens Inglaterra Londres 2 5 Ospreys Gales Swansea 2 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 2 9 Montpellier França Montpellier 2 5 Connacht Irlanda Galway 2 4 Gloucester Inglaterra Gloucester 2 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.