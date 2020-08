Tempo de leitura: 13 minutos

O Super Rugby Aotearoa encerrará suas disputas nesse fim de semana, já tendo conhecido seu campeão: Crusaders. No entanto,novo surto de COVID-19 está ameaçando a sequência da competição, com o jogo de domingo entre Blues e Crusaders ainda arriscado de ser cancelado ou de ser jogado de portões fechados, apesar dos já mais de 43 mil ingressos vendidos.

A expectativa de Blues contra Crusaders é altíssima mesmo não valendo mais título, uma vez que Beauden Barrett se despedirá dos Blues, prometendo uma batalha de alto nível contra Richie Mo’unga, o grande duelo de aberturas dos All Blacks.

O outro duelo, do sábado, opõe Highlanders e Hurricanes, que também querem fechar o torneio em alta, com seus atletas de olho ainda na próxima convocação dos All Blacks. Aaron Smith, do ‘Landers, e Dane Coles, dos ‘Canes, vão bater recordes de atuação por seus times. O jogo está arriscado de acontecer com portões fechados.

Quem vencerá os jogos da rodada final do Super Rugby Aotearoa🇳🇿? Tem Highlanders vs Hurricanes sábado, Blue e Crusaders domingo. Atrações da @ESPNBrasil . — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 13, 2020



Já na Austrália, as batalhas pelas vagas no mata-mata seguem, com o líder Brumbies folgando. A liderança poderá mudar de mãos caso o Rebels derrote fora de casa o Reds, no grande jogo da rodada. A partida promete muito, especialmente porque os dois times empataram anteriormente. Os Rebels chegam embalados, ao passo que os Reds precisam reagir após serem atropelados pelo arquirrival Waratahs.

Os Waratahs têm a melhor situação ao visitarem o Force, que ainda não venceu. No entanto, o jogo em Perth é perigoso para os ‘Tahs, uma vez que o Force sabe que o jogo contra o time de Sydney é o mais acessível para sonhar com uma vitória. Para os ‘Tahs, a vitória pode lhes render até a vice liderança.

Quem vencerá os duelos do Super Rugby AU🇦🇺 nesse fim de semana? Force vs Waratahs, Reds vs Rebels, no #WatchESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 13, 2020

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

Dia 15/08 às 04h00 – Highlanders x Hurricanes, em Dunedin – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill





Dia 16/08 às 00h30 – Blues x Crusaders, em Auckland – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 28 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 7 21 Highlanders Dunedin 7 10 Chiefs Hamilton 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Dia 14/08 às 06h05 – Force x Waratahs, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nic Berry





Dia 15/08 às 06h15 – Reds x Rebels, em Brisbane – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy

Ver essa foto no Instagram 🐨🛡️ Uma publicação compartilhada por Melbourne Rebels (@melbournerebels) em 12 de Ago, 2020 às 4:56 PDT





Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Rebels Melbourne 5 14 Waratahs Sydney 5 11 Reds Brisbane 5 11 Force Perth 4 2

