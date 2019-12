No último fim de semana, o rugby africano viveu momento inusitado. Após 7 anos de suspensão, a Federação de Rugby de Camarões voltou a colocar em campo uma seleção para amistoso de rugby XV. Camarões encarou a República do Congo, na capital congolesa Brazzaville. O resultado foi incrível: 0 x 0.

Este foi o primeiro 0 x 0 no rugby de seleções desde Togo contra Nigéria em 2004. Antes dele, o último 0 x 0 havia ocorrido em 1972 entre Itália e Portugal.

Sevens na Ásia

O fim de semana foi ainda de sevens na Ásia, com os Jogos do Sudeste Asiático, competição poliesportiva que está sendo realizada em Manila, nas Filipinas, e conta com seven-a-side.

No subúrbio de Mabalacat, as Filipinas ficaram com a medalha de ouro do masculino, vencendo a Malásia na final por 19 x 00. O bronze foi da Tailândia, que venceu Singapura, enquanto Indonésia (5ª)e Laos (6º) completam a classificação. No feminino, a Tailândia venceu o ouro, derrotando as Filipinas por 17 x 07. Já a Malásia superou a Indonésia pelo bronze, com Singapura e Laos na sequência.

Por sua vez, Amã, na Jordânia, recebeu no fim do mês passado o Arab Sevens, o sevens que envolve países árabes. Houve apenas jogos masculino e o time da casa ficou com o título vencendo o Egito na prorrogação, 19 x 14. Os Emirados Árabes Unidos ficaram em 3º, a Argélia em 4º, a Palestina em 5º e o Sudão em 6º.

Você sabia que tem rugby em todos esses países?