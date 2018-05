A parte de baixo da tabela entra em campo nesse fim de semana disposto a buscar a reabilitação no Paulista C.

Abrindo a rodada, o ATR/Mogi recebe o Tatuapé no confronto entre as piores equipes do torneio até aqui, e uma vitória é importante para os dois lados para não deixar o pelotão da frente escapar. O histórico recente prevê um jogo equilibrado, com uma vitória para cada lado sempre por margens pequenas, mas em termos de campanhas, o ATR mostra melhores números tanto no lado ofensivo quanto no ofensivo. Para os Tatus, será o primeiro jogo fora de casa da temporada, na esperança de obter melhor resultado do que dentro de seus domínios, e o histórico do ATR (6 vitórias em 17 jogos em casa) pode ser um bom indicador, mas o clube da capital não vence fora da Arena Paulista há mais de um ano.

Na capital, o União encara o União Rugby Alphaville em confronto inédito e que poderia muito bem ser entre equipes do topo da tabela, mas o União não vem repetindo a performance de 2017 e segue apenas na oitava colocação. Apesar do susto com a derrota na estreia, o URA se recuperou jogando em casa e um novo triunfo pode recolocar a equipe nos trilhos dentro do G4 da competição, mas precisa quebrar o jejum de vitórias fora de casa, que completa justamente um ano nesse domingo.

Campeonato Paulista C – Semana 7

Dia 12/05/2018 às 15h – ATR/Mogi X Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Maicon Gouveia

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CE Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Dia 13/05/2018 às 9h – União X URA

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP