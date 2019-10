A rodada do Paulista0 Universitário trouxeram um gosto do que poderão ser as finais entre Direito Mackenzie e UNIP, pela disputa do título, enquanto Mauá e FEI travam batalha para disputa do terceiro lugar, ambas a serem jogadas no dia 10 de novembro.

UNIP vem com força total para abocanhar o título e a prévia do jogo final contra o Direito Mackenzie foi um recado claro do potencial da equipe que já provou sua força no sevens, e agora quer demonstrar que também é uma força a ser reconhecida no XV.

A avalanche de tries começou logo aos 3′ com Luan Moya, iniciando a sequência poderosa de seus backs para concluir as jogadas da UNIP. Em ritmo de controle absoluto, a UNIP foi conduzindo a partida de forma eficiente, sem ter dificuldades para marcar 5 tries no total no primeiro tempo, onde todos os seus backs tiveram participação na construção ou pontuação dos tries, deixando o placar em 33×07.

No segundo tempo, o ritmo se manteve, embora o Direito Mackenzie esboçasse uma reação que gerou os tries de Augusto Diniz e Rodrigo Dyer, demonstrando as estratégias do Direito em rodar parte do elenco para ganhar experiência para a final. A UNIP que não tinha nada a ver com isso continuou a jogar o máximo e com mais 6 tries (11 no total), fechou o placar em 73×21. O Direito Mackenzie terá trabalho a ser feito até a final.

Na prévia da final do terceiro lugar, o jogo foi solto com ataques inspirados produzindo um placar digno de Super Rugby. O primeiro tempo, porém, foi todo da Mauá, que logo aos 2′ com Raphael Andrade inaugurou o placar com try, 05×00. O jogo no começo foi amarrado, mas próximo do intervalo a Mauá encontrou o caminho com mais 3 tries, de Murilo Conceição, Daniel Dalla Vecchia e Hector Herreira, figuras conhecidas entre o artilheiros, fechando o primeiro tempo em 26×07.

Na volta, o jogo foi na base do toma-lá-da-cá, com a Mauá apenas se preocupando em jogo de mãos e tries, sem focar nos chutes, com mais uma aparição de Murilo Conceição nos tries, junto com Juliano Ricardo e novamente Hector Herreira, para dominar os primeiros 20 minutos do segundo tempo. A FEI reagiu com dois tries de Danilo Vieira e Gustavo Figueiredo, seguido por outros dois tries do abertura da Mauá, Raphael Andrade, deixando o placar em 51×21. FEI voltaria a marcar com Felipe Silva, mas Hector Herreira fecharia o placar com seu hat trick, 56×28 dando a vitória para a Mauá.

As equipes se enfrentam novamente nas finais do dia 10 de novembro.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 12

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Direito Mackenzie 21 x 73 UNIP

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 15h45 – Mauá 56 x 28 FEI

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP