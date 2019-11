Nesse domingo, 17/11, a equipe feminina do União Rugby Alphaville recebeu a Seleção do Cerrado para a partida amistosa de Rugby XV – a segunda interestadual de 2019, após o embate entre Jacareí e Grêmio Náutico Maricá.

O dia em Araçariguama começou com uma série de clínicas com o objetivo de capacitar as atletas. Jonatas Paulo, o Chabal, conduziu uma atividade de Scrum enquanto Gustavo Pompeo ficou responsável pela atividade com a linha. Além disso a partida foi conduzida pelo Diego Dubard, árbitro de Brasília.

A estreia do URA na categoria não poderia ter sido melhor, começando pontuando com uma série de pick n go que partiram depois de um maul bem sucedido. No início do segundo tempo, o time verde fez seu segundo try após uma interceptação de um passe na linha. E fechou placar com dois penais convertidos, o último já com o relógio estourado. 20 x 17.

Do lado da seleção do Cerrado, composta por atletas de Goiás e Brasília, uma das regiões pioneiras do XV feminino no país, o jogo foi fruto do esforço de uma viagem de 14 horas, mas que vai consolidando o projeto unificado das equipes da região sob organização da Federação Cerrado Rugby.