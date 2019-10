O dia contará com diversas atividades, promovendo capacitações, além de partidas no final do dia. O dia contará com diversas atividades, promovendo capacitações, além de partidas no final do dia. Estão previstos para o dia:

Clínica de Scrum

Clínica de Backs

Clínica de arbitragem

Ambulância

Arbitragem FPR

Terceiro tempo Uma das partidas já está confirmada. O desafio interestadual URA x Seleção Cerrado, formada por atletas do centro oeste. O evento é aberto para todas as equipes interessadas. Se não tiver time, a organização do evento promoverá o encaixe em alguma das equipes. Mais informações em União Rugby Alphaville

No dia domingo do dia 17/11, o União Rugby Alphaville realizará o seu primeiro festival de rugby XV feminino. O evento será na cidade de Araçariguama e contará com diversas atividades.