A 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho de 2019 conheceu neste sábado, dia 25, os finalistas da competição estadual. Em Marau, o União Rugby Tauras e Carancho (URTC) superou a equipe do Guasca pelo placar de 40 a 0 e carimbou a sua vaga à decisão da competição. Já em Estrela, a equipe do Centauros levou a melhor sobre o Antiqua/UPEL, conquistando a vitória por 65 a 0 e garantindo a classificação à final. A decisão valendo o título da 2ª Divisão ocorre no dia 8 de junho, com mando de campo do URTC.

A equipe do União Rugby Tauras e Carancho, que terminou a primeira fase na liderança, fez valer o fator local para conquistar a classificação à final do campeonato. Com um grande público presente no Estádio Carlos Renato Bebber, em Marau, o URTC superou o Guasca, de Esteio, pelo placar de 40 a 0, avançando à decisão da 2ª Divisão.

Em Estrela, o Centauros também protagonizou uma boa atuação dentro de campo. Jogando em casa, a equipe superou o Antiqua/UFPEL de Pelotas pelo placar de 65 a 0, assegurando a sua vaga à final da competição estadual.

O confronto entre URTC e Centauros vai reeditar a disputa pelo 3º lugar na edição do ano passado da 2ª Divisão Gaúcha. A final está prevista para o dia 8 de junho, com mando de campo da equipe do URTC, dono da melhor campanha da competição até então. O horário e o local ainda não foram definidos.

Semifinais – 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2019

Centauros 65 x 0 Antiqua/UFEL

URTC 40 x 0 Guasca

FINAL – 2ª Divisão:

URTC X CENTAUROS – 08/06

Crédito: Comunicação FGR