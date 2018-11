ARTIGO COM VÍDEOS – O Uruguai começou nessa terça-feira sua jornada pela Europa indo a Gales para enfrentar o Cardiff Blues, do PRO14, em amistoso. A vitória foi de Cardiff, que aproveitou a data para dar oportunidades a atletas que não jogaram na liga no fim de semana. 45 x 21, mas foi só o aquecimento dos Teros.

Os uruguaios largaram na frente com try rápido de Ignacio Dotti, mas os Blues reagiram e viraram o duelo para 12 x 07 antes do intervalo, com Alun Lawrence e Max Llewellyn. Na segunda etapa, os galeses ampliar em try de maul finalizado por Ethan Lewis, ao passo que Llewellyn correu logo depois para fazer o try que dava conforto aos donos da casa.

Os Teros responderam ainda com try do abertura Felipe Berchesi, enquanto Facundo Gattas marcou logo na sequência o que parecia ser mesmo a reação uruguaia. Porém, Harri Millard e Rhys Gill cravaram os tries que asseguraram o triunfo de Cardiff. E no fim um penal try selou a conta para os galeses.

O Uruguai voltará a campo no dia 9, encarando o Ulster, da Irlanda do Norte, em Belfast. No dia 17, os uruguaios farão seu primeiro test, contra Fiji.

- Continua depois da publicidade -

45 21

Cardiff Blues 45 x 21 Uruguai, em Cardiff

👌 We could be in for a treat tonight! Max Llewellyn crosses for the Welsh region’s second try of the night 🏉 @cardiff_blues v Uruguay 📺 @BBCTwo Wales

📱 https://t.co/WeHvcxX1X8 pic.twitter.com/xlwqAYan9v — BBC ScrumV (@BBCScrumV) 6 de novembro de 2018

👌 We could be in for a treat tonight! Max Llewellyn crosses for the Welsh region’s second try of the night 🏉 @cardiff_blues v Uruguay 📺 @BBCTwo Wales

📱 https://t.co/WeHvcxX1X8 pic.twitter.com/xlwqAYan9v — BBC ScrumV (@BBCScrumV) 6 de novembro de 2018

It’s brilliant build-up play from the visitors which allows Felipe Berchesi to cross for their second try of the evening! 🏉 @cardiff_blues v Uruguay 📺 @BBCTwo Wales

📱 https://t.co/WeHvcxX1X8 pic.twitter.com/bypC0R2hEZ — BBC ScrumV (@BBCScrumV) 6 de novembro de 2018