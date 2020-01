Nesta semana foram confirmados os calendários das competições argentinas e o destaque é a participação das seleções M18 de Uruguai, Chile e Paraguai no Campeonato Argentino da categoria, disputado por selecionados provinciais.

O Uruguai jogará a primeira divisão entre os dias 7 de março e 8 de abril, encarando Buenos Aires, Rosario e Salta na fase de grupos, que será seguida por semifinais e final.

Já o Chile e o Paraguai entrarão na terceira divisão, a ser disputada nos dias 17 e 19 de abril em jogos de tempo reduzido. No primeiro dia o Chile enfrentará Jujuy e San Luis, enquanto o Paraguai duelará com Santa Cruz e Alto Valle.

Novamente o Nacional de Clubes argentino muda

A União Argentina de Rugby tem custado a encontrar uma fórmula de disputas satisfatória para seu Nacional de Clubes. Em 2019, a competição contou com 24 times, mas em 2020 terá apenas 4.

O formato do Nacional será apenas de semifinais e final envolvendo os 2 melhores do Torneio do Interior e os 2 melhores do URBA Top 12 (o Campeonato de Buenos Aires). Os jogos serão nos dias 24 e 31 de outubro.

Com isso, o Torneio do Interior foi remodelado para 16 clubes divididos em 2 grupos com 8 times cada, sendo jogado de 8 de agosto a 10 de outubro. De março a julho serão jogados os 7 torneios regionais do interior: Centro (Córdoba), Litoral (Rosário, Santa Fe, Entre Ríos), Noroeste (Tucumán, Salta, Santiago del Estero), Cuyo (Mendoza, San Juan), Nordeste (Nordeste, Misiones), Pampeano (Mar del Plata, Sur) e Patagônico.

Já o URBA Top 12 terá início no dia 21 de março e encerramento no dia 10 de outubro.