ARTIGO COM VÍDEO – A soberania do Uruguai no M20 segue na América do Sul. Sem a participação da Argentina, o Sul-Americano M19 tinha um favorito claro: o Uruguai. Mais que isso, os Teritos jogavam em casa, no Estádio Charrua, em Montevidéu, ostentando uma invencibilidade na base contra o Chile desde 2012.

O resultado da final deste sábado foi o esperado: vitória uruguaia, 29 x 11. Os chilenos engrossaram o jogo, tiveram bons momentos, mas os uruguaios foram mais clínicos e disciplinados e venceram com 2 tries a 1, sobressaindo-se pelos penais e provando que, a despeito do marcador, o jogo foi parelho.

Com o título, o Uruguai garantiu vaga no World Rugby U20s Trophy de 2020 (o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial), que rolará na Espanha em setembro. Os dois países já estavam classificados ao próximo U20s Americas Rugby Championship.

Uruguai 29 x 11 Chile – FINAL