ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana foi agitado de muito rugby XV de seleções! No sábado, a Europa ferveu e no domingo foi a vez do Uruguai receber as finais do Americas Pacific Challenge – a copa de seleções de desenvolvimento das Américas e Oceania.

E comecemos com o jogo decisivo de domingo do Americas Pacific Challenge entre Samoa A e Uruguai XV. O Estádio Charrua lotou para apoiar o time uruguaio, cheio de Teros, mas a vitória e o título couberam aos samoanos: 38 x 26. O primeiro tempo foi de vitória parcial uruguaia por 12 x 10, mas os samoanos atropelaram na segunda etapa.

Great try from Samoa as they take the lead 17-12 in the final match of the World Rugby Americas Pacific Challenge against Uruguay #APC2018 pic.twitter.com/4rXrJ21r4s — World Rugby (@WorldRugby) 14 de outubro de 2018

At half-time in the final match of the World Rugby Americas Pacific Challenge, it’s @RugbyUruguay 12-10 Samoa. It’s winner takes all in the second half. Follow it on https://t.co/EORlgDAIuA pic.twitter.com/ATdM1SVtrv — World Rugby (@WorldRugby) 14 de outubro de 2018



A Argentina XV, por sua vez, acabou o torneio em terceiro, derrotando o USA Selects por 55 x 15. 9 tries de 9 atletas diferentes, mostrando a profundidade do elenco e jogando os estadunidenses para a lanterna em fraca campanha.

Franco Brarda shows a clean pair of heels to score for @unionargentina XV in the World Rugby Americas Pacific Challenge #APC2018 Follow Argentina XV v USA Rugby Select XV: https://t.co/EORlgDAIuA pic.twitter.com/mT1nokwTR7 — World Rugby (@WorldRugby) 14 de outubro de 2018

- Continua depois da publicidade -

Já o Canada A conseguiu seu único triunfo fazendo 32 x 31 sobre Tonga A, de virada, após os tonganeses abrirem 22 x 13 no primeiro tempo.

Kainoa Lloyd. Brilliant individual score for @rugbycanada A at the World Rugby Americas Pacific Challenge Follow the coverage on https://t.co/EORlgDAIuA pic.twitter.com/Xy8tqpU4Tw — World Rugby (@WorldRugby) 14 de outubro de 2018

Na Europa, por sua vez, foram 7 jogos no sábado pelas divisões inferiores da Rugby Europe. Pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”, a Lituânia estreou derrotando bem a Tchéquia, que já é apontada como forte candidata ao rebaixamento. Na Conference 1, Croácia e Ucrânia começaram vencendo Bósnia e Luxemburgo, respectivamente, ao passo que na Conference 2 foram 3 duelos pela 1ª rodada, com triunfos de Bulgária sobre Sérvia, Noruega contra Áustria e Finlândia diante da Dinamarca. Fechando a lista, a segunda divisão feminina da Rugby Europa teve a Finlândia perdendo para a Suíça na abertura.

Americas Pacific Challenge – em Montevidéu, Uruguai

Tonga A 31 x 32 Canada A

Argentina XV 55 x 15 USA Selects

Uruguay XV 26 x 38 Samoa A

Classificação final: 1 Samoa A, 14 pontos / 2 Argentina XV, 12 pontos / 3 Uruguai XV, 11 pontos / 4 Tonga A, 6 pontos / 5 Canada A, 5 pontos / 6 USA Selects, 0 pontos;

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Lituânia 30 x 10 Tchéquia, em Siauliai

Seleção Jogos Pontos Lituânia 1 5 Polônia 1 4 Holanda 0 0 Portugal/Romênia 0 0 Suíça 0 0 República Tcheca 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Ucrânia 24 x 03 Luxemburgo, em Lviv

Grupo Sul

Bósnia 11 x 40 Croácia, em Zenica

Seleção Jogos Pontos Ucrânia 1 4 Hungria 0 0 Moldávia 0 0 Suécia 0 0 Luxemburgo 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Norte enfrentará o campeão do Grupo Sul valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Seleção Jogos Pontos Croácia 1 5 Chipre 0 0 Israel 0 0 Malta 0 0 Bósnia-Herzegóvina 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Noruega 09 x 06 Áustria, em Bergen

Finlândia 22 x 18 Dinamarca, em Helsinque

Grupo Sul

Sérvia 29 x 35 Bulgária, em Belgrado

Seleção Jogos Pontos Noruega 1 4 Áustria 1 1 Dinamarca 0 0 Finlândia 0 0 Letõnia 0 0

Seleção Jogos Pontos Bulgária 1 4 Andorra 0 0 Eslováquia 0 0 Eslovênia 0 0 Sérvia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Rugby Europe Women’s Trophy – 2ª divisão feminina da Rugby Europe

Finlândia 05 x 20 Suíça, em Helsinque

Classificação: 1 Suíça, 2 Tchéquia, 3 Finlândia;