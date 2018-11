ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta, o Uruguai fez seu segundo jogo em solo europeu, novamente contra um time do PRO14 (liga que você assiste a partir de agora no Brasil pela FloRugby).

Os Teros foram a Belfast para medirem forças com o Ulster, da Irlanda do Norte, e caíram por 21 x 05, em jogo que começou com os donos da casa avassaladores, marcando dois tries pelas mãos do jovem hooker McBurney, ambos em mauls. 14 x 00 no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o Ulster chegou a seu terceiro try, com o também jovem terceira linha Marcus Rea, que ganhava seu primeiro jogo pelo time principal do Ulster. No fim, Gastón Mieres cruzou o in-goal para o Uruguai, fazendo o try de honra. 21 x 05, placar final.

Os uruguaios voltarão a campo no dia 17 contra Fiji, em campo neutro, no Hartpury College, na Inglaterra.

Ulster 21 x 05 Uruguai, em Belfast