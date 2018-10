ARTIGO COM VÍDEOS – Em Montevidéu, o Uruguai se aproximou do título do Americas Pacific Challenge, competição que reúne seleções de desenvolvimento (isto é, com jogos que não valem pontos no Ranking) de Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Samoa e Tonga.

O Uruguai, que colocou em campo um elenco muito próximo do melhor dos Teros, ergueu a torcida no Estádio Charrua e conseguiu sua segunda vitória bonificada, fazendo 33 x 18 para cima do USA Selects, a seleção B dos Estados Unidos que, na verdade, teve também muitos jogadores da seleção principal. Vitória categórica com destaque para 2 tries do scrum-half endiabrado Santiago Arata.

Santiago Arata with a crucial score for @rugbyuruguay A in the World Rugby Americas Pacific Challenge . Follow the LIVE stream on our Twitter page or on https://t.co/EORlgDAIuA pic.twitter.com/yL7PdHJZPV — World Rugby (@WorldRugby) 10 de outubro de 2018



A Argentina XV se recuperou de derrota na estreia e passou com tudo pelo Canada A, 45 x 05. 7 tries ao todo para os argentinos, com destaque para o ponta Facundo Cordero – irmão de Santiago Cordero – marcando 2 vezes.



Além do Uruguai, apenas Samoa venceu as duas partidas até aqui. Os samoanos venceram Tonga por apertados 23 x 15, com o ponta Vaili sendo decisivo com 2 tries.

O Americas Pacific Challenge tem apenas 3 rodadas, sendo que nem todos os times se enfrentam. O título, no entanto, será justamente decidido no sábado em duelo entre uruguaios e samoanos.

Americas Pacific Challege



2ª rodada

Tonga A 15 x 23 Samoa A

Argentina XV 45 x 05 Canada A

Uruguai A 33 x 18 USA Selects

Classificação: 1 Uruguai A, 10 pontos / 2 Samoa A, 9 pontos / 3 Argentina XV, 7 pontos / 4 Tonga A, 5 pontos / 5 USA Selects, 0 pontos / 6 Canada A, 0 pontos;

*Horários de Brasília

Dia 14/10 – 11h00 – Tonga A x Canada A

Dia 14/10 – 13h30 – Argentina XV x USA Selects

Dia 14/10 – 16h00 – Uruguay XV x Samoa A