O rugby uruguaio está com um 2020 mais forte do que nunca. Depois de garantir 36 atletas uruguaios profissionais (27 no Peñarol, 7 na MLR norte-americana e 5 na Europa), a União de Rugby do Uruguai vai buscando adversários de peso para os Teros.

Segundo o jornalista Ignacio Chans, do El Observador, o Uruguai deverá enfrentar neste ano Rússia, Romênia, Espanha, Itália e Samoa, além dos oponentes do Americas Rugby Championship.

Montevidéu receberá, mais uma vez, em seu estádio de rugby, o Charrua, a World Rugby Nations Cup, competição do World Rugby que oporá Uruguai, Espanha, Rússia e Romênia em julho.

Depois, em novembro, o Uruguai irá à Europa e negocia visitar a Itália e a Romênia, além de fazer jogo em sede neutra com Samoa. Os jogos de novembro ainda não estão confirmados.