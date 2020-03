A USA Rugby, a federação de rugby dos Estados Unidos, está com sérios problemas financeiros. O conselho da entidade decidiu acionar o capítulo 11 do código americano de falência, após a situação financeira da entidade ter se agravado com a crise do COVID-19.

No entanto, a USA Rugby já vinha passando por dificuldades financeiras nos últimos anos e a falência já vinha sendo alarmada.

O capítulo 11, figura jurídica semelhante à recuperação judicial, permite que empresas e outras entidades possam se reorganizar. Entretanto, existe o risco do juiz do caso decidir pelo capítulo 7, isto é, pela dissolução completa da entidade – que acabaria por precisar ser refundada.

O World Rugby poderá ajudar no processo e as seleções do país deverão seguir jogando as competições normalmente. No entanto, é certo que haverá grandes cortes nos gastos e redução de funcionários, o que poderá afetar as seleções.

A Major League Rugby não será afetada pois é uma liga de gestão independente (sendo apenas chancelada pela USA Rugby).

