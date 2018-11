Além do título do Sul-Americano Feminino, o Brasil também festejou no rugby de clubes durante o Torneio Valentin Martinez, em Montevidéu, no Uruguai.

Com ação no campo 9 do Carrasco Polo, o rugby feminino viveu seus torneios de clubes, adulto e feminino.

No adulto, Rugby USP, de São Paulo, e San Diego, de Porto Alegre, entraram em campo encarando clubes uruguaios e se deram bem. A USP acabou o primeiro dia invicta, só com vitórias no Grupo A: 36 x 00 sobre o Circulo de Tennis B, 41 x 00 sobre o Cimarrones e 20 x 12 sobre o Cimarrones. Por sua vez, o San Diego foi o 2º colocado do Grupo B, vencendo por 29 x 00 o Circulo de Tennis A e por 15 x 00 o PSG. Porém, as gaúchas perderam para o Veterinaria.

No domingo, as equipes brasileiras duelaram nas semifinais, com as paulistas levando a melhor, fazendo 34 x 00, fazendo valer a maior experiência do time. Depois, na grande final, a USP derrotou no aperto as uruguaias do Champagnat, por 12 x 10, para erguer o título internacional. Já o San Diego venceu a Veterinaria na decisão da Taça Prata, 22 x 00, para ficar com o 3º lugar geral.

Enquanto isso, no M18, o time brasileiro presente foi o Rio Rugby, que se sagrou campeão com 100% de aproveitamento derrotando Champagnat e Cardos.

Adulto

Grupo A: 1 USP, 2 Champagnat, 3 Circulo de Tennis B, 4 Cimarrones;

Grupo B: 1 Veterinaria, 2 San Diego, 3 PSG, 4 Circulo de Tennis A;

Semifinais Ouro: USP 34 x 00 San Diego e Champagnat 15 x 10 Veterinaria;

Final Prata (3º lugar): San Diego 22 x 00 Veterinaria

Final Ouro (1º lugar): USP 12 x 10 Champagnat

M18

Rio Rugby 45 x 00 Cardos

Rio Rugby 10 x 05 Champagnat

Rio Rugby 25 x 00 Cardos

Rio Rugby 17 x 05 Champagnat