A tradicional “Copa XV”, jogada pelos times masculinos da USP, já tem seu calendário pronto para 2019. Em novo formato e com mais equipes, o torneio terá duração de dois semestres com partidas distribuídas ao longo do ano e dessa forma, criando uma programação menos apressada e de melhor distribuição dos jogos, buscando manter os calouros ativos e participantes da comunidade de rugby na USP.

O torneio de XV terá jogos entre os meses de maio e novembro, envolvendo 7 equipes (número recorde), que se enfrentarão no sistema de todos contra todos, seguido por semifinais e final. Os times participantes são a FFLCH, Demônios de Maxwell (Física), Rugby XI (Direito, também chamado de São Francisco, ou apenas “San Fran”), Farmácia e, retornando após um longo período de ausência, FEA e Medicina.

Antes do torneio, a comunidade masculina de rugby na USP será contemplada com a realização de 3 etapas de sevens/ten-a-side com caráter festivo, para aproximar novatos e veteranos e criar engajamento para a continuidade das equipes. Equipes da EACH (os Rugbulls) e ECA (os Leões) poderão ser envolvidas. As datas são: 23 de março, 13 de abril e 27 de abril.

Já no dia 31 de março está marcada a realização da “Taça dos Campeões”, um jogo entre uma seleção USP e o campeão do ano passado, o Demônios de Maxwell. No mesmo dia haverá a organização do tradicional BichUSP, evento promovido para os recém ingressados na universidade e que contará com Touch Rugby.

- Continua depois da publicidade -

Equipe P J V E D PP PC SP Demônios de Maxwell Farmácia FEA Universitário FFLCH Medicina Poli Desenvolvimento Rugby XI - Direito San Fran