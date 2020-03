A temporada brasileira de clubes vai começar! Esse sábado, dia 14, é de abertura para o campeonato estadual mais forte do país, o Paulista Série A, que conta com 5 clubes da primeira divisão brasileira – sendo 3 dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro de 2019 e com os três últimos campeões nacionais.

Em 2020, competirão pelo título paulista 7 clubes: São José (atual campeão brasileiro), Jacareí (campeão brasileiro de 2017 e atual tricampeão brasileiro de sevens), Pasteur (atual campeão paulista), Poli (campeã brasileira de 2018), SPAC (maior campeão brasileiro) e os dois recém promovidos Engenharia Bullguer (ex-Engenharia Mackenzie) e Tucanos, que chegam na principal divisão do Rugby estadual depois de apenas 5 anos, mostrando uma evolução contínua que os coloca agora para medir forças com clubes de nível nacional e marca a primeira vez que duas equipes são promovidas desde que o atual formato de 8 equipes foi adotado.

O Band Saracens desistiu da competição, resultado em número ímpar de participantes.

Transmissões!

Pelo segundo ano seguido, a competição terá transmissão ao vivo. A TV NSports reafirma o seu compromisso com o Rugby e deve transmitir pelo menos 11 jogos, todos gratuitos. A webrádio WR4 Esportes também irá fazer transmissões, podendo levar o total de jogos transmitidos a mais de 50% do calendário, um novo recorde.

Formato

Neste ano, o Campeonato Paulista terá formato novo:

Na 1a fase, os 7 times se enfrentam em turno único, com 6 jogos por equipe

Os 4 primeiros colocados jogarão a Taça Ouro e os 3 últimos a Taça Prata;

Na Taça Ouro, as equipes jogam em turno único, com 3 rodadas. Os 2 melhores farão a final;

Na Taça Prata, as equipes também jogam em turno único e o último colocado jogará repescagem de rebaixamento/promoção com o vice campeão da Série B. Não haverá rebaixamento automático, e o Paulista voltará a ter 8 equipes em 2021;

Os times e as expectativas

Pasteur (São Paulo)

O atual campeão entra em campo para defender seu título e é uma das equipes mais desfalcadas pela franquia do Corinthians, perdendo nada menos que sete jogadores, incluindo os experientes Arthur Bergo e Yan Rossetti até revelações como Felipe Cunha e Kauã Guimarães. Além disso, os irmãos Spago (Raj foi o artilheiro da equipe em 2019), Brendon e Gabriel Miranda seguem nos Estados Unidos e devem perder a primeira metade do campeonato, mas mesmo assim, a vocação formativa dos Galos entra em campo para manter a equipe no topo.

Nomes consagrados como Pedro di Pilla, Lucas Croffi, Gabriel “Batman” e o tryman Ronaldo seguem sendo a base do elenco, reforçado por pelo menos 9 atletas da categoria de base que chegam para brigar por posições no time titular. Na definição do treinador Gabriel Cacuro, “será uma equipe mais técnica, que já conhece o sistema de jogo do Pasteur, mas um pouco mais fraca fisicamente.”

São José (São José dos Campos)

Os joseenses vem embalados pelo título nacional conquistado no final de 2019, o ápice de um projeto de três anos desenhado pela comissão técnica e já pensando na construção de um novo ciclo, o treinador Duda Padilla vai buscar mais uma vez a receita que deu bons resultados. A aposta é na chegada de 10 atletas das categorias de base para ganhar experiência e apoiando o elenco atual que percorreu o mesmo caminho três anos atrás, mantendo um ciclo de renovação constante importante frente às perdas que o clube sofreu, com as ausências de Moisés, Caíque, os irmãos Sancery e Leonel para a franquia brasileira da SLAR.

Francisco Sanchis, artilheiro do Paulista no ano passado deverá fazer par com Joaco, que volta ao elenco, além da fera Lucas Duque, sempre decisivo, seguem ao lado de Michel Lopes e Patrick, mostrando um elenco forte que seguramente vai lutar pelo título mais uma vez.

Jacareí (Jacareí)

A grande novidade dos Jacarés para o início da temporada está na comissão técnica, que terá Arthur, ex-treinador das categorias de base, à frente do elenco principal que irá buscar o único título que a equipe ainda não possui.

Ter acompanhado a formação da maior parte dos jogadores é um ponto importante para repor as perdas pontuais de Matheus “Blade” e Joel Ramirez que também irão servir ao Corinthians, mas dentro de campo, o elenco sofreu poucas mudanças, mantendo a ótima combinação de juventude e experiência, representado em figuras como Matheus Cruz, Drudi, Léo Cecarelli e Guto Andreoti, que devem ser as peças centrais do grupo.

Poli (São Paulo)

O treinador Maurício Carli vai precisar quebrar a cabeça para contornar as perdas no elenco e manter a Poli entre as principais forças do Rugby nacional nesse começo de ano. A Poli foi uma das equipes mais afetadas pela SLAR, perdendo nomes chave tanto na linha (Josh, Zé, Maranhão, Robert) quanto nos forwards (Gelado, Abud, Pedro Bengaló) além da saída de atletas que voltaram para seus clubes de origem como Rogério “Índio” (URA), Alex Guelfi e Alex Salvi (Piratas) entre outros e atletas lesionados ou voltando de lesão – de Wet e Presida.

Para compensar, Gean, um dos melhores jogadores de 2019, Beukes, decisivo na condução da equipe, Ariel e Lucas Muller, grandes finalizadores, seguem no elenco e tem tudo para levar a equipe mais uma vez para as finais. A adição de Evaristo e Mezzaroba do Curitiba, e Abner (Tucanos) e Fábio Verardi (Tornados) ao elenco além dos veteranos podem ser a base de apoio necessária para buscar o tricampeonato.

SPAC (São Paulo)

O mais tradicional clube do país terá uma temporada de transição, com a promoção de nada menos que oito jogadores, os primeiros nomes de sua excelente categoria de base, conferindo juventude e velocidade a um elenco que até então tinha uma das maiores médias de idade do campeonato.

A inexperiência em um jogo mais físico deverá ser o ponto principal a ser superado pelos SPAC Boys que contudo, não tiveram baixas significativas no elenco e terão a adição do experiente Felipe “Alemão” Claro, voltando a fazer parte integral do elenco ao lado de craques como André “Boy”. A novidade também aparece na lateral de campo, com o galês David Griffiths assumindo a função de treinador.

Engenharia Bullguer (São Paulo)

As mudanças no atual campeão da Série B 2019 começam pelo nome. A Bullguer, que já patrocinava a equipe, ampliou seu apoio ao projeto dos engenheiros e agora aparece também no nome do clube e a cor preta irá rivalizar com o tradicional azul e vermelho mackenzista, que segue no uniforme principal.

A trajetória meteórica da equipe (que chegou a somar nada menos que 41 jogos de invencibilidade entre 2016 e 2018) será posta à mais dura prova em 2020. O elenco praticamente inalterado dos últimos anos teve entre os destaques Gabriel “Tsonga”, Josué Bennati (atilheiro da equipe em 2019), Emir Peralta e Vini Xavier e foi capaz de mostrar regularidade e resiliência ao longo do último ano, mas encontrará pela frente jogos mais físicos e com maior velocidade na sua estreia na elite estadual, e para se manter na divisão, alguns nomes chegaram para dar mais experiência ao grupo, com destaque para Bruno Gil (ex-Band) e Jadson (Urutu), tryman da Série B em 2019, além de Vavá, Panda e Liam, também vindos do Band.

Tucanos (São João da Boa Vista)

O Tucanos é mais uma equipe que veio das divisiões de desenvolvimento de São Paulo a estrear na elite estadual. Depois de um ano agitado que contou com a participação no campeonato mineiro (vice-campeão), o vice-paulista coloca o interior do estado em destaque mais uma vez. Para esse ano, a novidade começa pelo campo. Roberto Herrera, secretário de esportes de São João da Boa Vista, ampliou seu apoio ao Rugby e cedeu o principal campo da cidade para os jogos, prometendo elevar o status da equipe na cidade e dando uma visibilidade inédita na região.

Dentro de campo, o treinador “Chino” Benitez terá à disposição boa parte do seu elenco do último ano, com destaque para o tryman Diego Hoffman que também assume a função de capitão. Um dos pontos fortes da equipe desde a sua formação tem sido a intensidade e o jogo muito físico, que será crucial para fazer frente aos rivais mais experientes. O intercâmbio com o Rugby mineiro também rendeu frutos, e a equipe contará com reforços de Uberlândia, Varginha e Lagoa Santa, além do Mogi Mirim.

Campeonato Paulista A – Semana 1

Dia 14/03/2020 às 15h – Poli X SPAC – ao vivo na TV NSports

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/03/2020 às 15h – Pasteur X Engenharia – ao vivo na WR4 Esportes

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 14/03/2020 às 15h – São José X Tucanos

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Tabela completa



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Bullguer São Paulo Jacareí Jacareí Pasteur São Paulo Poli São Paulo São José São José dos Campos SPAC São Paulo Tucanos São João da Boa Vista

Dia Horário Local Mandante vs Visitante Fase 14/03/2020 Pasteur X Engenharia Bullguer 1a fase 14/03/2020 São José X Tucanos 1a fase 14/03/2020 Poli X SPAC 1a fase 21/03/2020 Poli X Pasteur 1a fase 21/03/2020 Engenharia Bullguer X SPAC 1a fase 21/03/2020 Tucanos X Jacareí 1a fase 28/03/2020 SPAC X Pasteur 1a fase 28/03/2020 São José X Jacareí 1a fase 28/03/2020 Poli X Engenharia Bullguer 1a fase 09/05/2020 Jacareí X Pasteur 1a fase 09/05/2020 São José X SPAC 1a fase 09/05/2020 Tucanos X Poli 1a fase 16/05/2020 Tucanos X Pasteur 1a fase 16/05/2020 São José X Engenharia Bullguer 1a fase 16/05/2020 SPAC X Jacareí 1a fase 06/06/2020 Pasteur X São José 1a fase 06/06/2020 Jacareí X Poli 1a fase 06/06/2020 Engenharia Bullguer X Tucanos 1a fase 27/06/2020 Poli X São José 1a fase 27/06/2020 Tucanos X SPAC 1a fase 27/06/2020 Jacareí X Engenharia Bullguer 1a fase 25/07/2020 1o colocado X 4o colocado Taça Ouro 25/07/2020 2o colocado X 3o colocado Taça Ouro 25/07/2020 6o colocado X 7o colocado Taça Prata 01/08/2020 1o colocado X 3o colocado Taça Ouro 01/08/2020 2o colocado X 4o colocado Taça Ouro 01/08/2020 5o colocado X 7o colocado Taça Prata 29/08/2020 1o colocado X 2o colocado Taça Ouro 29/08/2020 3o colocado X 4o colocado Taça Ouro 29/08/2020 5o colocado X 6o colocado Taça Prata 19/09/2020 1o da Taça Ouro X 2o da Taça Ouro FINAL

Histórico

Ano Campeão 1979 Medicina 1980 Alphaville 1981 Medicina 1982 Alphaville 1983 Alphaville 1984 SPAC 1985 Pasteur 1986 Alphaville 1987 Alphaville 1988 Alphaville 1989 Alphaville 1990 * 1991 * 1992 Alphaville 1993 * 1994 Rio Branco 1995 Rio Branco 1996 Bandeirantes 1997 Rio Branco 1998 Bandeirantes 1999 SPAC 2000 Bandeirantes 2001 Rio Branco 2002 Rio Branco 2003 Bandeirantes 2004 São José 2005 São José 2006 São José 2007 São José 2008 São José 2009 São José 2010 São José 2011 São José 2012 Pasteur 2013 São José 2014 São José 2015 Pasteur 2016 São José 2017 Poli 2018 Poli 2019 Pasteur 2020 -

*Tabela ainda incompleta. Quem tiver dados completos sobre os anos que faltam, favor contactar victor@portaldorugby.com.br