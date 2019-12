Entre quinta-feira (dia 5) e sábado (dia 7) Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, será o palco para a etapa de abertura do World Rugby Sevens Series masculino, o Circuito Mundial de Sevens, que abre a temporada 2019-20, isto é, a temporada que culminará com os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho de 2020. Com isso, muita atenção para as grandes seleções, que darão uma amostra do que serão capazes no Japão.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo do Watch ESPN. Na temporada passada, Fiji foi campeão e, como sempre, África do Sul e Nova Zelândia estiveram no Top 4. Porém, o grande destaque foi o time dos Estados Unidos, que de vez entrou para a briga do título, ingressando na lista dos quatro grandes favoritos, que deverá se manter nesta temporada.

A Irlanda é a novidade, tendo sido promovida à elite mundial no lugar do rebaixado Japão. Contudo, como sede dos Jogos Olímpicos, o Japão já estará na primeira etapa, em Dubai, como o time convidado.

O Circuito Mundial de Sevens segue com 15 seleções fixas e 1 convidada por torneio. Ao final da temporada, a última colocada é rebaixada.

- Continua depois da publicidade -

Calendário 2019-20

A temporada conta com 10 torneios, que se encerram às vésperas dos Jogos Olímpicos:

07 a 07 de dezembro de 2019 – Dubai (Emirados Árabes Unidos)

13 a 15 de dezembro de 2019: Cidade do Cabo (África do Sul)

25 e 26 de janeiro de 2020 – Hamilton (Nova Zelândia)

01 e 02 de fevereiro de 2020 – Sydney (Austrália)

29 de fevereiro e 01 de março de 2020 – Los Angeles (Estados Unidos)

07 e 08 de março de 2020 – Vancouver (Canadá)

03 a 05 de abril de 2020 – Hong Kong (China)

11 e 12 de abril de 2020 – Singapura (Singapura)

23 e 24 de maio de 2020 – Londres (Inglaterra)

30 e 31 de maio de 2020 – Paris (França)

Jogos Olímpicos: 27 de julho de 2020 a 1º de agosto de 2020 – Tóquio (Japão)

Novo formato?

O Dubai Sevens começa com novo formato:

16 times divididos em 4 grupos de 4;

2 primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final;

A novidade maior é que não haverá mais quartas de final pelo 9º lugar. Os 3ºs colocados de cada grupo irão às semifinais pelo 9º lugar e os 4ºs colocados às semifinais pelo 13º lugar;

Não haverá mais disputa de 5º lugar (nem de 7º);

Expectativas

Fiji lidera as prévias do Grupo A como o time a ser batido. O técnico Gareth Baber conta com a base do time campeão de 2018-19, com homens do calibre de Jerry Tuwai, Nasilasila, Mocenacagi, Botitu, Derenalagi, Ravouvou, Tuimaba, entre outros magos;

Correndo pela outra vagas nas quartas estarão França e Argentina. Os franceses evoluíram muito e terão nomes como Barraque e Bouhraoua no time. Os argentinos também terão a base do último time, com Bazán Vélez, Sábato, Revol, entre outros. O Japão fecha a chave correndo por fora;

No Grupo B, os Estados Unidos são a grande potência, contando com os velocistas Perry Baker e Carlin Isles sob o comando do excelente Mike Friday. A Austrália é a segunda força com seu time jovem e ascendente de Longbottom e Porch, ao passo que Escócia e Irlanda fecham a chave almejando incomodar os australianos;

No Grupo C, a Nova Zelândia é a principal força. A maior campeã da história do sevens mundial vive jejum de títulos do circuito desde 2014, mas se sagrou campeã da Copa do Mundo de 2018, o que a coloca entre as grandes favoritas. Andrew Knewstubb é a estrela ascendente, ao lado do artilheiro Regan Ware. O técnico Chris Laidlaw, no entanto, não contará com a liderança de Tim Mikkelson nas primeiras duas etapas;

Samoa é a segunda força da chave, mas o Canadá vai ao torneio com ambições de avançar. Gales é, no papel, a seleção mais fraca;

Por fim, a África do Sul é a grande favorita do Grupo D. O técnico Neil Powell terá craques como Werner Kok, Kyle Brown, Branco Du Preez, Rosko Specman e Justin Geduld. Selvyn Davies é a estrela ascendente do elenco;

A Inglaterra aparece como a segunda força, com grandes ambições. O time do técnico James Rodwell segue contando com craques como Dan Norton e Tim Mitchell, que aportam grande experiência.

Quênia e Espanha fecham a chave buscando evolução, com as atenções sobre os quenianos, totalmente remodelados e sem atletas referência como Injera e Ambaka, que não estão mais no time;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 1ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Masculino

Grupo A: Fiji, França, Argentina e Japão

Grupo B: Estados Unidos, Austrália, Escócia e Irlanda

Grupo C: Nova Zelândia, Samoa, Canadá e Gales

Grupo D: África do Sul, Inglaterra, Espanha e Quênia

Quinta-feira, dia 05 de novembro

10h06 – Samoa x Canadá

10h28 – Nova Zelândia x Gales

10h50 – Austrália x Escócia

11h12 – Estados Unidos x Irlanda

11h40 – França x Argentina

12h02 – Fiji x Japão

12h32 – Inglaterra x Espanha

12h54 – África do Sul x Quênia

Sexta-feira, dia 06 de novembro

04h14 – Samoa x Gales

04h36 – Nova Zelândia x Canadá

04h58 – Austrália x Irlanda

05h20 – Estados Unidos x Escócia

05h42 – França x Japão

06h04 – Fiji x Argentina

06h26 – Inglaterra x Quênia

06h48 – África do Sul x Espanha

10h06 – Canadá x Gales

10h28 – Nova Zelândia x Samoa

10h50 – Escócia x Irlanda

11h12 – Estados Unidos x Austrália

11h40 – Argentina x Japão

12h02 – Fiji x França

12h32 – Espanha x Quênia

12h54 – África do Sul x Inglaterra

Sábado, dia 07 de novembro

04h14 – Quartas de final

04h36 – Quartas de final

04h58 – Quartas de final

05h20 – Quartas de final

06h30 – Decisão de 15º lugar

06h52 – Decisão de 13º lugar

08h00 – Semifinal

08h22 – Semifinal

08h44 – Decisão de 11º lugar

09h06 – Decisão de 9º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar (Bronze)

12h02 – FINAL (Ouro)

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Fiji 0 EUA 0 Nova Zelândia 0 África do Sul 0 Inglaterra 0 Austrália 0 Samoa 0 França 0 Argentina 0 Escócia 0 Canadá 0 Espanha 0 Quênia 0 Gales 0 Irlanda 0 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;

Lista de campeões do Circuito Mundial